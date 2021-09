Ornella Vanoni e la storia con Gino Paoli: “La moglie mi aveva chiesto di…”

Ornella Vanoni è tornata a parlare della love story con Gino Paoli. La cantante dalla fulva chioma non l’ha mai nascosto: il collega è stato l’uomo che ha amato di più in tutta la sua vita. La storia tra i due artisti è stata però piuttosto complicata e travagliata e ha fatto soffrire molto la Vanoni.

Ornella Vanoni e Gino Paoli si sono conosciuti in sala di registrazione quando entrambi avevano 26 anni. Tra una prova e l’altra è iniziata una bella amicizia che ha poi portato a una passione travolgente. Passione non facile da vivere, visto che all’epoca – parliamo degli anni Sessanta – Paoli era sposato con Anna Fabbri.

“Ci siamo innamorati come pazzi. Solo che lui aveva già una moglie. E oltre a tradire lei, tradiva anche me. Io lo cercavo, non c’erano i telefonini allora, ma non lo trovavo mai. E piangevo, piangevo…”, ha raccontato Ornella Vanoni al settimanale F.

L’artista 86enne ha aggiunto:

“Gino ha detto che di noi io ricordo sempre le lacrime e lui le risate: certo, abbiamo anche riso, ma ciò non toglie che io abbia pianto moltissimo”

Ornella Vanoni ha poi spiegato che è stata lei a lasciare Gino Paoli dietro richiesta della moglie del cantante:

“È stata sua moglie a chiedermi di farmi da parte. Io l’ho fatto. Eravamo a Forte dei Marmi, lui cantava alla Bussola. “Accompagnami alla stazione”, gli ho chiesto. E sono sparita. Avevo il cuore in pezzi ma non è nel mio Dna lottare per tenere un uomo vicino a me”

La cantante ha fatto inoltre sapere:

“E poi Gino già non c’era più, sentivo nell’aria Stefania Sandrelli, infatti subito dopo si è messo con lei. Ci sono voluti anni per togliermelo dalla testa ma, per fortuna, non ci siamo mai persi. Ci siamo detti che, se arriveremo ai 90 anni, faremo un altro concerto insieme”

Dopo la relazione con Ornella Vanoni Gino Paoli si è legato a Stefania Sandrelli, dalla quale ha avuto la figlia Amanda. Il rapporto tra il cantante e l’attrice ha fatto scalpore sui giornali dell’epoca: Paoli era sposato e in attesa del primogenito dalla moglie mentre la Sandrelli era ancora minorenne.

Per scappare dai giornalisti Stefania, in accordo con Gino, ha partorito a Losanna, in Svizzera. Oggi Gino Paoli è sposato con l’autrice musicale Paola Penzo. I due sono ufficialmente marito e moglie dal 1991. La coppia ha avuto due eredi: Niccolò e Tomaso.

La vita privata di Ornella Vanoni

Prima di conoscere Gino Paoli Ornella Vanoni è stata sposata con il produttore Lucio Ardenzi, dal quale ha avuto l’unico figlio Cristiano. Successivamente l’interprete ha avuto altre relazioni: ha amato il regista teatrale Giorgio Strehler e il fumettista Hugo Pratt.

Oggi Ornella Vanoni è felicemente single. È stata la diretta interessata a confidare che dopo l’ultima storia sbagliata non crede più nell’amore. La Vanoni è però circondata da molti affetti: il figlio e i suoi nipotini la fanno sentire unica e speciale.

Ornella Vanoni ha ringraziato pubblicamente le amiche del cuore che l’hanno sempre spronato nel corso della sua vita e alla quale è molto legata. Da non dimenticare poi Ondina, l’inseparabile barboncina della Vanoni.