Ornella Vanoni è guarita dal Coronavirus: “Sono rinata”

La cantante ha dato l’annuncio via Twitter svelando un’altra bellissima novità in arrivo

Ornella Vanoni ha sconfitto il Covid-19. L’86enne ha dato l’annuncio sui social network, con grande gioia di fan ed estimatori. Ornella è stata male per oltre venti giorni: quasi un mese fa la notizia è trapelata su Twitter. Dopo un periodo non certo facile ora la Vanoni è tornata alla vita di tutti i giorni. E senza esitazione si è detta “rinata” dopo aver superato il Coronavirus. Non solo: l’artista ha confidato che la prossima settimana darà un’altra bella notizia. Forse un nuovo progetto lavorativo che la vede protagonista?

Sono rinata! Il covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia!#ornellavanoni pic.twitter.com/MfB6SWv6pS — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) November 17, 2020

Dopo aver annunciato su Twitter di essere positiva al Covid-19 Ornella Vanoni è apparsa di recente a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Ovviamente in collegamento dalla sua abitazione. Al contrario di altri personaggi – come Iva Zanicchi, Gerry Scotti e Carlo Conti – alla Vanoni non è servita il ricovero in ospedale. La Cantante della Mala, così come è stata soprannominata Ornella anni fa, è rimasta nel suo appartamento, sotto controllo medico.

Ornella Vanoni ha contratto il Coronavirus tramite una persona che è andata a trovarla a casa sua. L’interprete vive a Venezia, in zona Zattere. Rispettato il periodo necessario a negativizzarsi, vissuto senza troppi problemi, Ornella si è finalmente lasciata alle spalle il periodo più difficile. Adesso sta bene e guarda al futuro, in attesa della bella notizia già anticipata e che dovrebbe condividere con i suoi fan prossimamente.

Qualche mese fa Ornella Vanoni ha invitato tutti a rispettare le regole di anti contagio da Coronavirus. Come tanti anche la cantante ha paragonato la pandemia ad una guerra. Per questo Ornella ha chiesto di attenersi al coprifuoco imposto dal Governo, proprio come accadeva quando lei era bambina. La Vanoni è nata nel 1934 e a soli sei anni ha dovuto iniziare a fare i conti con la Seconda Guerra Mondiale.

Tornando alle questioni lavorative, non è escluso un nuovo album o programma tv per Ornella Vanoni. L’ultimo lavoro discografico risale al 2018, quando ha preso parte pure al Festival di Sanremo. In tv, invece, manca da un anno: nel 2019 è stata giurata ad Amici Celebrities.