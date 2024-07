Ornella Muti nera con Cecchi Gori: “Se non chiede scusa denuncio”

È scoppiato il caos tra Ornella Muti e Vittorio Cecchi Gori dopo le ultime affermazioni del produttore. Quest’ultimo ha infatti dichiarato di avere avuto una storia con l’attrice, cosa che lei ha smentito fermamente. Vittorio Cecchi Gori si è lasciato andare a qualche dichiarazione di troppo in questi giorni, dove è intervenuto al Lucca Summer Festival intervistato dalla bravissima Eleonora Daniele e da Alessandro Ferrucci. Nel vivo della chiacchierata sulle sue storie d’amore ha confessato di aver avuto una liaison con Ornella Muti, sparando una gaffe pazzesca:

“Ci eravamo tutti un po’ innamorati della Muti, era proprio bella. È bella, poverina. Poverina perché non la sento da un po’ di tempo! Lasciamo perdere! A mia madre le era simpatica, la faceva ridere. Lei effettivamente era spiritosa, Francesca [vero nome di Ornella Muti, ndr] è spiritosa. Io la chiamavo così. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dirli”.

Viene da chiedersi quali siano i problemi dell’attrice, che descritta così sembra nascondere oggi qualcosa di impensabile. Invece, pare essere felice nella sua casa di campagna insieme alla figlia Naike Rivelli, la quale si batte quotidianamente per la tutela e difesa degli animali. Dopo essere venuta a conoscenza delle parole di Cecchi Gori, Ornella Muti ha prontamente smentito tutto minacciando il produttore di querela. Queste le sue parole ad Adnkronos:

“Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi”

Insomma, Ornella non l’ha presa proprio bene e si è risentita delle falsità dette dal suo ex collaboratore. “Sono una donna molto gelosa della sua vita privata – ha continuato furiosa l’attrice – mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me. Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole” ha poi concluso”

Ornella Muti oggi, cosa fa e dove vive

Ancora oggi Ornella è amata da tutti e ricordata per essere stata la diva del cinema più famosa degli anni ’70. Nel 2022 l’abbiamo vista al fianco di Amadeus, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Di seguito ha rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi, scegliendo di restare a fianco delle sue figlie, Carolina Facchinetti e Naike Rivelli. Speriamo che la sua vita tranquilla in campagna in Piemonte non venga turbata dalla peripezia legale contro Cecchi Gori, e soprattutto, che lui chieda scusa al più presto!