Ornella Muti rivela: “Mai in un reality. Mi hanno proposto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello”

Ospite della trasmissione I Lunatici sulle frequenze di Radio2, Ornella Muti ha parlato della sua carriera e dichiarato che non parteciperebbe mai ad un reality show. La leggendaria attrice, parlando di Temptation Island Vip (dove tra i concorrenti c’è il suo allenatore) ha affermato di non seguire il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ma non solo, ha rivelato di aver ricevuto svariate proposte come concorrente e di aver rifiutato reality molto seguiti come Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Ornella spiega che ha sempre scelto di non partecipare perché crede che i reality non siano adatti a lei e che vivrebbe la cosa come una sorta di violenza. Inoltre spiega che non è una questione legata all’età o alla sua lunga carriera. Anche da giovane non si sarebbe prestata come concorrente perché era molto, troppo, timida per questo genere di show.

Grande Fratello, Isola dei Famosi e Reality Show: l’opinione di Ornella Muti

“Mi hanno proposto varie volte l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, ma onestamente chi mi conosce sa che non potrei mai perché non ho il carattere. Non li voglio giudicare, vedo che vanno molto bene e piacciono molto però non amo questo circo delle emozioni”, rivela Ornella Muti nella trasmissione radiofonica. L’attrice si lancia poi in quella che sembra una piccola critica verso chi invece decide di partecipare: “Non è possibile che ormai vanno tutti in televisione a piangere, una volta c’era un po’ più di pudore oggi invece è tutto spiattellato”. La Muti spiega che non l’avrebeb fatto nemmeno in passato: “Non avrei partecipato neanche se ci fossero stati quando ero giovane, io ero una timida, addirittura aspettavo le vecchiette per attraversare la strada ma non per aiutarle ma per attaccarmi a loro perché mi vergognavo di camminare. Non posso pensare che qualcuno mi segua anche in bagno, mi inquieta anche la manipolazione dei sentimenti, delle paure, delle ansie”.

Ornella Muti, la dichiarazione che sorprende: “Non desideravo fare l’attrice, avrei fatto l’atleta”

La mamma della provocante ed irriverente Naike Rivelli, ha anche sorpreso i radioascoltatori con un’affermazione particolare. Attrice iconica, rivela che recitare non è era un suo desiderio e che è avvenuto quasi per caso: “Sono andata ad accompagnare un’altra persona ad un provino e invece hanno scelto me”. In realtà lei aveva altri obiettivi e sogni: “La carriera di attrice non l’ho mai desiderata. Se avessi potuto avrei fatto l’atleta”. Tornando al discorso reality, Ornella afferma di non seguire nemmeno Temptation Island, anche se avrebbe almeno un motivo per farlo: “Non seguo Temptation Island nonostante un concorrente sia il mio allenatore”. E poi: “Non per cattiveria però non riesco a vederlo perché non mi piacciono i reality show”.