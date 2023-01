L’attrice è in forma più che mai e sembra che il tempo su di lei porti solo benefici: come è apparsa nel video rubato da Naike

Ornella Muti in intimo nel video della figlia Naike è uno schianto. L’attrice ha raggiunto l’età di 67 anni, 68 il prossimo marzo, ma su di lei il tempo fa bene: non invecchia mai. E se invecchia lo fa restando splendida come sempre. Il video è stato rubato da Naike Rivelli, che ha beccato la mamma in postazione trucco in lingerie e non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei. E proprio grazie a questo video è arrivata anche la lezione agli influencer che modificano le foto per timore del giudizio altrui. O che sperano, si augurano di piacere a tutti.

Nel video, infatti, Naike prima dice di aver beccato sua mamma in lingerie mentre si trucca e poi le chiede se per caso ha paura del body shaming. Il body shaming è l’azione con la quale si sottopone un’altra persona all’umiliazione a causa di critiche o insulti per le sue caratteristiche fisiche. Una pratica di cui Ornella Muti non ha timore, ma non perché spavalda bensì perché sa e vuole piacere per come è, quindi non ha paura di mostrarsi. E di sicuro alla base c’è abbastanza sicurezza di sé stessi.

Quando Naike chiede alla mamma se ha paura del body shaming come fanno alcune influencer. Ornella Muti risponde così: “Io non ho paura di quello che dicono. Io questa sono, piaccio o non piaccio”. Un dialogo ripreso anche nella didascalia del video pubblicato dalla figlia. Tra i commenti ci sono tantissimi commenti e tantissimi complimenti alla Muti, che è sempre più bella. Nel suo caso l’età è solo un numero, resta sempre bellissima.

Tra i tanti commenti ce n’è uno in cui si legge questo: “Molto probabilmente è così bella proprio perché se ne frega del giudizio degli altri. Brava!”. Sì, perché la sicurezza di ciò che si è e del proprio aspetto porta anche a ignorare i giudizi e le critiche degli altri. Non a caso era proprio questo il messaggio che voleva far passare Naike: lo ha confermato in risposta al commento citato poco fa. Grazie al video di Ornella Muti in intimo, Naike ha dato una lezione agli influencer:

“Mi fa sorridere che influencer che si mettono in mostra pretendono di piacere a tutti. Non funziona così il mondo. Quando ti metti in vetrina tutti guardano e dicono ciò che pensano. Non sempre viene apprezzato ciò che si mostra. Un consiglio alle vip che ci rimangono male delle cattiverie dei haters: amate voi stesse e fatevene una ragione. Sei sei forte e felice di ciò che fai, fregatene delle critiche!”