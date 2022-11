By

Secondo molti telespettatori la cantante non sarebbe all’altezza del ruolo che le ha assegnato Alfonso Signorini

La presenza di Orietta Berti alla settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto chiacchierare fin da subito. Molti hanno criticato la cantante per la sua età mentre altri, una volta iniziato il programma, hanno avuto da ridire sui commenti dell’artista. In studio la 79enne è più impegnata a raccontare retroscena e aneddoti della sua vita privata e a cantare qualche canzone che a commentare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Molti, sui social network, si sono lamentati per le opinioni poco attinenti di Orietta Berti al GF Vip, elogiando invece il lavoro di Sonia Bruganelli, tornata a fare l’opinionista per il secondo anno consecutivo. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Orietta ha risposto con fare pungente alle malelingue:

“Io poco incisiva? Meglio così. Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità”

Dopo aver precisato che con Sonia Bruganelli non c’è alcuna rivalità bensì una bella amicizia, Orietta Berti ha confidato di divertirsi molto al Grande Fratello Vip. L’Usignolo di Cavriago ha paragonato il programma di Canale 5 al cinema perché in ogni puntata accade sempre qualcosa di imprevedibile, scandaloso, buffo o ridicolo.

Secondo Orietta Berti, poi, il GF Vip rispecchia alla perfezione la società di oggi e per questo è contenta di far parte del cast della trasmissione, che sta ottenendo buoni ascolti. Ogni diretta è seguita da circa tre milioni e mezzo di spettatori e Mediaset ha allungato la settima edizione fino alla fine di marzo.

Per lavorare nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi Orietta Berti ha detto addio alla Rai e a The Voice Senior: il suo posto da Coach sarà affidato, secondo i rumor dell’ultimo periodo, ai Ricchi e Poveri. Oltre al GF Vip Orietta condurrà su Canale 5 anche uno speciale sulla sua carriera.

Un one-woman-show, una serata celebrativa simile a quanto accaduto lo scorso anno con Iva Zanicchi, che sarà trasmesso nei primi mesi del 2023. Una grande soddisfazione per Orietta Berti che, nonostante l’età, negli ultimi anni ha saputo reinventarsi collaborando con i più giovani e sfornando hit di successo come Mille, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro.