Orietta Berti replica a Umberto Tozzi che aveva detto: “Lei e Fedez ridicoli”

Orietta Berti sa come difendersi. In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze la cantante non ha esitato a replicare al collega Umberto Tozzi che ha criticato il tormentone Mille, che Orietta ha cantato insieme a Fedez e Achille Lauro. Non solo: Tozzi ha bocciato tutta l’attuale musica italiana, a suo dire molto lontana dai fasti di un tempo.

Diversa l’opinione di Orietta Berti a riguardo:

“Umberto Tozzi ha detto che insieme siamo ridicoli e che la canzone è brutta? Meglio far ridere che piangere! E poi, con un successo come questo, secondo me c’è poco da criticare. Sta per arrivare il quarto disco di platino, è il brano più scaricato e passato dalle radio, lo cantano tutti”

Orietta Berti ha poi rivelato di aver ricevuto i complimenti di Ornella Vanoni:

“Mi ha detto che in 60 anni di carriera non si ricorda un tormentone che abbia fatto un tale exploit. Il segreto è il ritornello, che evoca un’atmosfera vacanziera e leggerezza. Con quello che abbiamo passato, ce n’era proprio bisogno”

Un grande successo, che ha spinto la Berti a ringraziare pubblicamente più volte Fedez per questa grossa opportunità che ha inevitabilmente segnato la sua carriera. La canzone è nata grazie al marito di Chiara Ferragni, che ha poi deciso di coinvolgere la Berti dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Come è nato il tormentone Mille

A creare Mille è stato Fedez, che ha poi coinvolto Achille Lauro e Orietta Berti. Quest’ultima non ha esitato a definire i due colleghi più giovani dei veri e propri gentiluomini. Orietta ha però conosciuto Achille molto prima di questa collaborazione: la Berti e Lauro condividono infatti lo stesso stylist.

Prima del Festival di Sanremo 2021 Orietta Berti conosceva Fedez solo come artista. Grazie alla kermesse musicale sono invece diventati grandi amici. Un’amicizia che coinvolge anche Francesca Michielin, che sente quotidianamente al telefono la Berti, come una nipote amorevole nei confronti di sua nonna.

Orietta ci ha tenuto a sottolineare che Mille, la canzone che canta con Fedez e Achille Lauro, è un brano che dà un senso di gioia, un senso di serenità, “come quando apri la finestra e già sai che la giornata è iniziata bene”. Una boccata d’aria fresca dopo mesi tutt’altro che sereni.

Orietta Berti ha combattuto in prima persona contro il Covid-19. Il maledetto virus ha colpito anche il marito Osvaldo, che ha dovuto fare i conti con delle conseguenze piuttosto serie e non è riuscito ad accompagnare la moglie a Sanremo. L’uomo, che aveva patologie pregresse, ha perso oltre sedici chili, un occhio e gran parte dell’udito.