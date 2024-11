Orietta Berti, il figlio Omar ruba la scena: “Che problemi ha?”

Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 3 novembre, Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto televisivo Orietta Berti, di nuovo. La cantante, inutile negarlo, è stata ospite del talk show innumerevoli volte, ma stavolta non era sola. Con lei c’erano il figlio maggiore Omar e il secondogenito Otis, entrambi nati dall’amore con Osvaldo. L’obiettivo della padrona di casa era raccontare la Berti da un punto di vista inedito, ovvero come madre e nonna. A rubare la scena, tuttavia, è stato proprio Omar, alla sua prima apparizione in tv.

Il primogenito di Orietta, in men che non si dica, ha monopolizzato l’attenzione del pubblico e la ragione è piuttosto evidente. Il 48enne ha sempre vissuto alla larga dai riflettori. Infatti non sappiamo molto di lui se non che, da giovane, suonava in una band. A Verissimo ha confessato di avere una compagna ma di non avere ancora avuto figli. A differenza di Otis, che è sposato con la psicologa Lia Chiari ed è padre di Olivia e Ottavia.

A colpire immediatamente il pubblico, che si è prontamente riversato sui social con una valanga di commenti ironici, è stato il look di Omar, decisamente appariscente. Lo stile punk che l’uomo ha sfoggiato, con cresta e orecchini, ha lasciato i più di stucco ma non tanto per la pettinatura in sé, che oggi non scandalizza più (o almeno, non dovrebbe). Quanto perché nessuno immaginava che il figlio della regina della musica leggera avesse questo aspetto! A completare il quadro, la t-shirt che Omar indossava sotto alla giacca, con sopra una stampa di Carletto il Principe dei Mostri: un dettaglio che chi era bambino negli Anni Ottanta non può non apprezzare!

“Non sapevo che il figlio della Berti fosse Pino dei Palazzi” ha scritto un utente su Instagram, alludendo al personaggio che il comico Giancarlo Kalabrugovic ha portato con successo a Zelig. “I figli di Orietta Berti l’esatto opposto – ha notato qualcun altro su X – il primo rock e ribelle (con cresta e orecchini), il secondo sembra un lord inglese, super elegante e composto: adoro!”

L’intervista si è soffermata anche su un evento incredibilmente doloroso vissuto dalla famiglia di Orietta Berti: la morte di una nipotina (di nome Orietta) a 17 anni a causa di un tumore al pancreas. Un momento di profonda commozione, che ha contagiato anche la conduttrice. La chiacchierata si è poi concentrata sul modo in cui Berti ha gestito la maternità. La cantante si è rimproverata di non esser stata presente quanto avrebbe voluto e si è pentita di non essere stata più espansiva.

“Oggi i miei figli non mi baciano perché io non lo facevo con loro quando erano piccoli” ha ammesso. Omar e Otis hanno tuttavia un ricordo diverso: anche se molto impegnata, la madre non gli ha mai fatto mancare affetto e presenza, così come il padre Osvaldo. Al contrario, hanno rimproverato all’artista di essere stata talvolta troppo apprensiva! Rivedendo filmati del passato, neanche loro sono riusciti a trattenere le lacrime, soprattutto Omar. Dopotutto, come si suol dire, l’abito non fa il monaco. Dietro ad un look ‘da duro’, spesso, si cela il più sensibile degli animi e il figlio di Orietta Berti lo dimostra!

Il web, in proposito, è diviso. I commenti ironici sul suo look, prevedibilmente, vanno per la maggiore. C’è anche chi lamenta che ad Omar sia stata riservata un’attenzione di gran lunga maggiore, durante l’intervista, rispetto ad Otis. “Perché è il figlio problematico” ha tagliato corto un utente. Ammesso che la Toffanin l’abbia prediletto, è più probabile che sia perché era la prima volta che l’uomo appariva in tv. Una cosa è certa: il popolo dei social non riesce proprio ad andare oltre le apparenze.