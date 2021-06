Orietta Berti: “Fedez ha creato tutto”, il retroscena di Sanremo

Mille, la canzone di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, si appresta a diventare la hit dell’estate 2021. Un trio inedito e inaspettato che sta piacendo molto agli italiani. Tanto che la canzone è subito salita in cima alle classifiche musicali italiane. Con grande gioia di Orietta, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza da quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Proprio dietro le quinte dell’Ariston è nata la collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. All’Adnkronos la Berti ha spiegato che è stato il marito di Chiara Ferragni a cercarla con una certa insistenza:

“Quando ho incontrato Fedez a Sanremo lui mi ha detto: ‘Guarda ho una canzone per l’estate sembra che sia adatta alla tua voce, se poi non ti piace te ne faccio una per l’autunno’, invece mi è piaciuta moltissimo però lì per lì sembrava una battuta ma Fedez ha mantenuto la parola”