Orietta Berti fa a pezzi Pamela Prati: perché ha citato Silvia Toffanin

Una Orietta Berti così arrabbiata davvero non si era mai vista. Quella che per molti è una tenera e inoffensiva nonna si è trasformata nel corso della 20° puntata del Grande Fratello Vip in una belva finalmente furiosa che ha tirato fuori gli attributi. Ma cosa sarà mai successo per fare imbestialire a tal punto l’artista emiliana?

Tutto è nato sulla scia del confronto infuocato che ha visto scontrarsi Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. La Prati è infatti tornata dentro la casa per litigare contro le ex coinquiline, ree fra le altre cose di aver sparlato di lei per l’ennesima volta sul tanto delicato tema di Mark Caltagirone. Pamela Prati dal canto suo aveva apostrofato le due ex coinquiline invitandole a “vergognarsi”, una frase che aveva scatenato le ire delle dirette interessate.

In un primo momento sembrava che si trattasse dell’ennesimo scontro imbastito dagli autori per cercare di mettere un po’ di pepe in mezzo a tanta noia. Ma è stato proprio grazie ad Orietta Berti che la situazione è completamente svoltata, in modo del tutto inaspettato.

La Berti ha infatti finalmente preso parola dopo tanto tempo per criticare Pamela Prati e la sua continua ricerca di attenzioni. L’artista di Quando ti sei innamorato, infatti, ha recriminato alla Prati di averla criticata per non averle mai creduto riguardo all’affaire Caltagirone. Qui sotto il duro sfogo della Berti:

“Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare.”

Pamela Prati nei suoi confronti ha avuto il suo classico atteggiamento supponente e l’ha invitata a chiedere ai magistrati se la sua storia non fosse effettivamente vera. La soubrette, ad ogni modo, ha avuto un merito, ovvero riuscire a tirare fuori dalla Berti un’opinione reale e non il solito commento smielato.

Cosa aveva detto Orietta Berti a Silvia Toffanin su Pamela Prati

Nel salotto di Verissimo, l’artista emiliana si era aperta rispetto alla sua opinione sul caso Mark Caltagirone, specificando che per quanto fosse vicina a Pamela Prati da un punto di vista umano tutta la pantomima che è riuscita ad imbastire non le era mai risultata credibile. Orietta Berti in merito aveva dichiarato: