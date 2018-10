Orietta Berti a Domenica In con una maglia trasparente: pubblico sconvolto

Orietta Berti a Domenica In con una blusa trasparente: il commento di Mara Venier e del pubblico

Orietta Berti a Domenica In si sottopone a una profonda intervista con Mara Venier. Ma prima di iniziare, la conduttrice non può fare a meno di notare il look della nota cantante. L’occhio del pubblico finisce inevitabilmente sulla maglia super velata di Orietta. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori non hanno potuto non notare la trasparenza della blusa. Subito Mara informa la cantante che si vede tutto della parte superiore del suo corpo. Anche Nino Frassica, ospite nella trasmissione, non può fare a meno di ironizzare su questo dettaglio inaspettato. Mara chiede al comico di non fare più commenti al riguardo in quanto Orietta potrebbe farsi dei problemi inutili. Secondo la Venier, la cantante ha fatto bene a vestirsi così. Il pubblico sui social si è lasciato andare a commenti negativi sul look scelto da Orietta. Molti sono convinti del fatto che la cantante non abbia più l’età per indossare questo genere di outfit. A detta dei telespettatori, la blusa sarebbe troppo trasparente per Orietta. Dunque, pare proprio che la scelta della cantante non sia stata per nulla apprezzata dalla maggior parte dei telespettatori.

Orietta Berti a Domenica In: il pubblico contro il look del cantante

Sebbene la maggior parte dei telespettatori sia convinto del fatto che Orietta non avrebbe dovuto sfoggiare questo look alla sua età, ecco che c’è anche chi riesce a ironizzare e ad apprezzare questa scelta. A notare subito questo inaspettato outfit della Berti è proprio Mara Venier, che la vede di fronte a lei come mai prima d’ora. L’intervista diventa poi importante e profonda. Sebbene siano davvero poche le domande per la cantante, sono diverse le sue rivelazioni. Come già sapevamo, Orietta ribadisce di avere una grande passione: collezionare le bambole. Sin da piccola ama avere in giro per la casa le bambole e nessuno potrebbe mai toglierle questa fissazione.

Orietta Berti, finisce nel mirino del telespettatori anche per la sua voce

Ha diversi gatti e un pasce, rivela Orietta a Domenica In. Un grande ritorno in televisione per la Berti, la quale però viene commentata negativamente. Non solo per il suo abbigliamento, ma la cantante viene anche criticata per la sua voce. Mara la fa esibire, ma il pubblico nota un particolare inaspettato: la sua voce pare non sia angelica come un tempo. Dunque, anche su questo punto, i telespettatori commentano negativamente Orietta.