Ore14. Scelta assurda dell’ultimo minuto per favorire la Balivo

In Rai continua la strana gestione di Ore14, il programma del primo pomeriggio di Rai 2 condotto da Milo Infante. La trasmissione ottiene ottimi ascolti a differenza de La Volta Buona, in onda in quasi totale sovrapposizione su Rai 1. Questo, per il Servizio Pubblico, sembra essere un problema.

Come già successo in passato infatti, l’azienda invece di promuovere il talk di Infante preferisce appannarlo per far emergere invece il salotto pomeridiano di Caterina Balivo. Oggi, secondo quanto riportato da LaPresse, si è di nuovo verificato un episodio mirato a mettere in secondo piano Ore14, vediamo quale.

Cosa è accaduto

Nella puntata di oggi del talk di Rai 2 era previsto un ampio spazio sulla Strage di Erba, caso caldo di cui si sta discutendo la riapertura proprio oggi a Brescia. Quando stava per iniziare la trasmissione però, Milo Infante ha preso una decisione repentina. Il giornalista ha fatto cancellare all’ultimo minuto il servizio dedicato al caso e il motivo è del tutto assurdo.

Secondo quanto appreso da LaPresse la decisione di eliminare dalla scaletta lo spazio dedicato a una delle notizie più rilevanti di oggi sarebbe dovuta a una sovrapposizione di argomenti con La Volta Buona. Mentre era in onda Ore14 infatti, proprio negli stessi momenti su Rai 1 la Balivo ha ampiamente parlato della revisione del processo di Rosa e Olindo, con uno spazio terminato alle 14.40.

Da come si nota, sembra proprio che la Rai abbia voluto favorire La Volta Buona, puntando sulla cronaca nera per risollevare i bassi ascolti, assai lontani da quelli che otteneva la Bortone lo scorso anno.

Milo Infante si è così visto costretto a non trattare un caso che, di base, sarebbe di totale competenza del suo programma, che si occupa in gran parte di crimini e delitti.

L’episodio accaduto oggi è un ulteriore indizio che porta a pensare che la Rai stia veramente sacrificando Ore14 nonostante questo sia un programma amato dal pubblico. Si preferisce, ancora una volta, spingere un prodotto di cui è ormai chiaro l’insuccesso, senza voler accettare di aver fatto uno sbaglio nel riportare la Balivo nel pomeriggio di Rai 1.

Evidentemente la priorità dell’attuale direzione Rai è portare avanti i volti e i programmi scelti nell’ultimo periodo e oscurare invece prodotti che ottengono successo e che costano meno, ma che hanno conduttori “scomodi” non graditi dalla linea aziendale corrente.