Orange is the New Black: l’importante iniziativa per donne ed immigrati

Orange is the new black, la bellissima idea per la stagione finale

La settima e ultima stagione della serie Netflix ha debuttato online ieri, 26 Luglio 2019. Orange is the new black è una delle serie più divorate dagli abbonati della celebre piattaforma di streaming online e per tantissimi è stato un vero colpo al cuore sapere che le vicende delle loro carcerate preferite stanno per terminare. L’annuncio dell’arrivo dell’ultima stagione è stato effettuato con la diffusione di un video dove le detenute di Litchefield cantano “You’ve got time”, la sigla della serie, e salutano così i loro tantissimi fan. Le sorprese, però, a quanto pare non sono terminate. Perché, ieri, proprio durante la premiere della settima stagione di Orange is the new Black i produttori della serie hanno fatto un grande annuncio e confermato una notizia che era già nell’aria da un po’. In occasione dell’ultima serie verrà lanciata una raccolta fondi in onore di Poussey Washington, la memorabile detenuta morta nella quarta stagione.

“Un onore aver raccontato le storie delle detenute” le parole di Samira Wiley

Il crowdfunding servirà a raccogliere dei soldi per poter aiutare le donne che hanno avuto a che fare con la prigione e a proteggere i diritti degli immigrati. A parlarne è stata proprio Samira Wiley, l’attrice che ha interpretato Poussey: “Abbiamo visto quanto Orange is The New Black abbia impressionato il mondo intero e vogliamo continuare ad impressionarvi anche quando lo show sarà finito con il Poussey Washington Fund. Il fondo supporterà le associazioni no profit che hanno come obiettivo quello di riformare la giustizia criminale, proteggere i diritti degli immigrati, e non meno importante, supportare le donne che ne hanno avuto a che fare. Siamo onorate di aver raccontato le storie delle detenute con questi personaggi e quello che abbiamo imparato è che dobbiamo dare una mano alle donne in difficoltà che si trovino dentro o fuori dalla prigione. Il Poussey Washington Fund aiuterà tutte noi anche dopo la fine della serie”.

Orange is the New Black, come sarà il gran finale della serie Netfilx

L’ultima stagione di Orange is the New Black scioglierà tutti i nodi che sono maturati durante le stagioni precedenti. Finalmente, infatti, verremo a sapere che fine farà Taystee, accusata di un omicidio del quale non è colpevole, oppure scopriremo come sarà la vita di Blanca, una volta fuori dalle sbarre. Orange is the new black rimarrà nella storia delle serie tv Netflix grazie all’enorme successo ottenuto, basti pensare che è anche la prima commedia online ad aver ricevuto premi e candidature nella storia degli Emmy Awards.