Ora o mai più, Rai1 rifarà il programma? L’annuncio di Amadeus

Ora o mai più, Rai1 rifarà il programma. Amadeus: “Il direttore ha commentato: ‘Da replicare. Nel modo più assoluto”

Il successo Ora o mai più è da rifare. Ecco perché, molto probabilmente, il programma di Rai1 tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva. Intervistato da “Il Giornale”, il padrone di casa Amadeus ha così annunciato: “Il direttore di Raiuno (Angelo Teodoli, ndr), che l’ha voluto fortemente, ha commentato: ‘Da replicare. Nel modo più assoluto“. Anche perché, visti i grandi ascolti ottenuti, sembra inevitabile. Un successo, spiega il conduttore intervistato, merito di tanti fattori: dal “mix esplosivo” dato dalla commistione di “nomi una volta amatissimi” e dalle loro “canzoni che nessuno può dimenticare”, ma anche dai “giudizi tranchant” dei maestri e da una “punta di crudeltà” tipica della “legge dello spettacolo” che è anche la legge “della vita”.

Ora o mai più, Amadeus si rivede nel programma di Rai1: “Anch’io ho conosciuto l’abbandono del pubblico”

Intervistato, Amadeus ammette di rivedersi nel programma di Rai1. E spiega anche perché: “Anch’io – dice l’amato presentatore – ho conosciuto l’abbandono del pubblico“. Nel 2006 lasciò L’Eredità campione di ascolti per andare a Mediaset con quiz poco convincenti. “Ero all’apice del successo“, racconta, “mi pareva giusto voltar pagina. E invece fu l’inizio del buio. Di colpo nessuno mi cercava più; il telefono restava muto“. Nonostante ciò, il popolare conduttore ha fatto mea culpa, reagendo agli eventi e ripartendo dal gradino più basso: “Per questo capisco i nostri otto concorrenti. Forse oggi anche loro, come per me, è arrivato il momento della riscossa“, fa sapere.

Ora o mai più, stasera la finalissima

E a proposito di otto concorrenti, stasera c’è la finalissima di Ora o mai più. A contendersi la vittoria del programma di Rai1, a partire dalle ore 21.35 circa, sono tutti i talenti in gara: da Lisa a Francesca Alotta, da Massimo Di Cataldo ad Alessandro Canino, passando per i Jalisse, Marco Armani, Stefano Sani e Valeria Rossi. Chi vincerà?