Ora o mai più, Annalisa Minetti: i giudici dello show? “Un asilo nido”

Ora o mai più: Annalisa Minetti dice la sua sulla trasmissione e sui membri della giuria

I giudici di Ora o mai più stanno dimostrando di non avere peli sulla lingua quando vengono chiamati ad esprimere la loro opinione nel programma. I dibattiti e le discussioni che spesso li hanno visto protagonisti e che li hanno portati a scontrarsi con i concorrenti hanno dato pepe allo show di Amadeus (anche se questo non ha permesso alla Rai di prevalere in termini di share contro il colosso di C’è posta per te). Ma cosa pensano i cantanti in gara dei membri della giuria? Il settimanale Oggi ha chiesto ad Annalissa Minetti di dire la sua al riguardo.

Ora o mai più, Annalisa Minetti: i membri della giuria? “Difficili da gestire… è un bel asilo nido”

Annalisa Minetti, durante l’intervista rilasciata ad Oggi, in merito ai membri della giuria di Ora o mai più (e al loro modo di fareI ha dichiarato: “Non vorrei essere nei panni di Amadeus, penso che per lui siano difficili da gestire. Gli spieghi le cose e poi fanno il contrario. Ma è naturale, quando si va avanti con l’età si perdono i filtri”. la cantante, poi, ridendo ha aggiunto: “È un bell’Asilo nido”. A scanso di equivoci, inoltre, la stessa ha ribadito: “Però sono divertenti”.

Annalisa Minetti risponde agli haters: “Dicono le cose in modo sbagliato ma alcune sono vere”

Annalisa Minetti, dopo la nascita della sua seconda figlia, è stata spesso presa di mira sui social. Cosa risponde oggi agli haters? “Dicono le cose in modo sbagliato, ma alcune sono vere. Mi hanno scritto che faccio molte cose per non pensare alla mia condizione. In parte è vero, il mio è un modo per esorcizzare il dolore. Per il resto penso che questi insulti siano indice, più che di cattiveria, di ignoranza. Non conoscere il volto dei miei figli è l’unica cosa che mi fa soffrire”.