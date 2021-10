Oppini, Mediaset cancella Panchinari dopo due puntate: parla lui

Panchinari di Francesco Oppini è stato cancellato. Il programma è andato in onda per due puntate sulla piattaforma Mediaset Infinity, su cui l’azienda pare stia puntando sempre più. Per il momento però pare non siano ancora riusciti a trovare la giusta formula per lanciare il canale. Ci sono stati già i programmi di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, evidentemente hanno deciso di sfruttare il successo del GF Vip 5 puntando anche su Oppini, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Proprio il figlio di Alba Parietti, che si occupa di calcio da ben prima del Grande Fratello Vip in altre trasmissioni sportive, ha annunciato che Panchinari è stato chiuso.

Oppini ha registrato dei video tra le stories di Instagram in cui ha spiegato che il progetto, o l’esperimento che dir si voglia, di Panchinari termina qua. Non tornerà quindi su Mediaset Infinity nelle nuove giornate di Champions League, già a partire da domani sera Panchinari non andrà più in onda. La trasmissione si occupava proprio della massima competizione europea di calcio per club, era condotta da Francesco Oppini insieme a Fjona Cakalli. Oggi è arrivata la comunicazione sulla chiusura:

“Il progetto termina qua, almeno per il momento. Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no. Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate”

Francesco ha proseguito con una personale riflessione. Ha detto quindi che come spesso succede con i nuovi progetti le cose vanno riviste e studiate di nuovo, per ottenere la giusta formula. Lui non esclude quindi la possibilità che Panchinari torni con una nuova formula più avanti. Ha colto l’occasione per ringraziare tutti i fan che hanno commentato le due puntate portando l’hashtag in tendenza su Twitter. Infine ha dato appuntamento ai fan nelle altre trasmissioni in cui parlerà di calcio.

Panchinari chiude dopo soltanto due puntate: sarebbe dovuto tornare domani sera come in tutti i mercoledì di Champions League, ma non succederà. Il programma prevedeva anche degli ospiti. Nella prima puntata di Panchinari sono intervenuti Andrea Zelletta, Massimiliano Rosolino, Giulia Salemi, Bise e Benedetta Radaelli. Nella seconda invece gli ospiti sono stati Marco Maddaloni, Andrea Zenga, Gaia Zorzi, Benedetta Radaelli e Random.