Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata: Di Muro cerca Tosca, doccia fredda per la dottoressa

Anticipazioni Oltre la soglia quinta puntata: la storia di Tosca Navarro vicino alla conclusione

Oltre la soglia è arrivato alla quinta puntata e siamo sicuri che il 4 dicembre riserverà parecchie sorprese ai telespettatori di Canale 5. La fiction non sta avendo il successo sperato ma non per questo va ritenuta un prodotto scadente: sappiamo tutti infatti che spesso certe dinamiche hanno poco a che fare con la qualità del prodotto. Come si può dire – e voi che siete qui a leggere le anticipazioni potete confermarlo senz’altro – che Oltre la soglia non sia fatta bene? Il cast è stato scelto oculatamente, il tema trattato è originale e l’intreccio è ben raccontato: non c’è nulla che non vada, e nelle ultime due puntate sarà evidente. Veniamo subito al dunque.

Oltre la soglia quinta puntata, anticipazioni 4 dicembre: Piergiorgio Di Muro cerca Tosca Navarro

Piergiorgio Di Muro sarà protagonista indiscusso della penultima puntata perché si metterà alla ricerca di Tosca per comunicarle un messaggio importante e per nulla piacevole: una doccia fredda che potrebbe segnare per sempre la psichiatra. Intanto Tosca dovrà affrontare tre nuovi casi: nel primo episodio la vedremo alle prese con Emma che ha perso entrambi i genitori e che vive in una casa famiglia; la ragazza tornerà a parlare dopo un lungo periodo di silenzio e Tosca cercherà di fare il possibile per scoprire la sua storia. Due saranno i casi del secondo episodio.

Anticipazioni 4 dicembre Oltre la soglia: due casi difficili per Tosca

La donna sarà alle prese con Marica e Tommaso che scapperanno insieme mettendo a rischio la propria vita, soprattutto lei che ha bisogno di prendere le medicine e che invece non le prende da una settimana. Saranno momenti difficili, Tosca farà il possibile e sembrerà non farcela: tanti colpi di scena ci terranno col fiato sospeso. Buona visione su Canale 5!