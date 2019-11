Oltre la soglia anticipazioni terza puntata: qualcuno cerca Tosca, Di Muro ossessivo

Anticipazioni terza puntata Oltre la soglia 20 novembre: nuovi casi e grandi problemi per Tosca

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla terza puntata del 20 novembre di Oltre la soglia. I casi dell’infallibile Tosca diventeranno sempre più complessi ma lei cercherà di risolverli con il suo solito efficace metodo. Per fortuna riuscendoci. Come sapete, in ogni puntata Tosca avrà a che fare con due casi, e anche questi si riveleranno più problematici del previsto, anche perché alle vicende lavorative s’intrecceranno altri problemi: il magistrato Piergiorgio Di Muro inizierà ad essere ossessionato dell’attrazione che prova per la donna, e un altro uomo cercherà di indagare sul suo passato.

Terza puntata Oltre la soglia, Tosca salva la vita ad Anna e Tommaso

Nel primo episodio Tosca dovrà aiutare Anna, una ragazzina che si presenterà in clinica dicendo di sapere già di che malattia soffre e pretendendo una cura di cui lei è già a conoscenza; Anna spiegherà a Tosca che è già in cura presso una clinica ma i problemi sorgeranno quando si scoprirà che in realtà non si sa da dove viene questa ragazza e soprattutto non si capisce come mai nessuno abbia denunciato la sua scomparsa. Nel secondo episodio sarà Tommaso a presentarsi in clinica dopo aver minacciato più volte il suicidio; Tosca riconoscerà subito i sintomi di una malattia particolare ma per la cura si rivelerà fondamentale l’aiuto di Di Muro.

Oltre la soglia anticipazioni 20 novembre: Di Muro ossessionato da Tosca, qualcuno sulle tracce della dottoressa

Questi tuttavia si mostrerà d’aiuto ma fino a un certo punto perché mentre lui la desidera ardentemente lei invece si mostra sfuggente. Sempre in questa puntata vedremo che qualcuno si metterà sulle tracce della dottoressa per un motivo ben preciso. Terminano qui le anticipazioni sulla terza puntata di Oltre la soglia; pronti per il 20 novembre?