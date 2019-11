Oltre la soglia anticipazioni seconda puntata: il mistero di Tosca, Di Muro indaga

Anticipazioni Oltre la soglia mercoledì 13 novembre: le crisi di rabbia di Silvia e la dipendenza di Roberto

Una seconda puntata che ci dirà molto su Tosca Navarro, la seconda di Oltre la soglia che andrà in onda il prossimo mercoledì 13 novembre. E non solo sul suo conto, visto che nella sua vita entreranno pian piano altri personaggi che da una parte si mostreranno felici di aiutarla e dall’altra le impediranno di svolgere tranquillamente il suo lavoro. Il primo episodio vedrà la Navarro impegnarsi per il caso di Silvia, ragazza che ha improvvise crisi di rabbia durante le ore scolastiche; la Navarro farà il possibile per capire di più sulle motivazioni soggiacenti a tale comportamento, ma sarà ostacolata non dai suoi colleghi bensì da Caterina, amica di Silvia che racconterà un bel po’ di bugie. Il secondo episodio avrà come protagonista Roberto, la cui dipendenza dalla musica spingerà la dottoressa a indagare sul suo passato fino a scoprire momenti e situazioni difficili.

Oltre la soglia, anticipazioni seconda puntata: Piergiorgio Di Muro vuole Tosca ma lei è sfuggente

Nel corso della seconda puntata di Oltre la soglia vedremo anche Piergiorgio Di Muro, magistrato spesso coinvolto nelle cause che riguardano i ragazzi, avvicinarsi notevolmente alla Navarro che però si rivelerà sempre più sfuggente. Non che lei non sia interessata all’affascinante uomo di giustizia (interpretato dall’avvenente Giorgio Marchesi) ma è il suo passato a bloccarla, a non farle vivere ciò che vorrebbe con la tranquillità che una situazione come quella di una conoscenza richiederebbe. Proprio il comportamento di Tosca comunque spingerà Di Muro a indagare sulla storia della donna, anche se, ovviamente, trattandosi solo della seconda puntata, non saranno molti gli elementi che emergeranno sul suo passato.

Trama Oltre la soglia, una fiction che indaga sul subconscio

Ricordiamo che Oltre la soglia è girato a Roma e che Tosca Navarro ha avuto in passato una diagnosi di schizofrenia che le impedisce di svolgere serenamente il suo lavoro: se da una parte infatti l’esperta riesce a sentire ed affrontare meglio i problemi dei ragazzi, dall’altra il passato si affaccia continuamente al presente e la tiene in trappola; sarà proprio su questo rapporto tra problemi personali e problemi altrui che l’intreccio procederà spedito verso il finale. Pronti per la seconda puntata di Oltre la soglia? Ve lo ricordiamo: mercoledì 13 novembre alle 21.30 circa!