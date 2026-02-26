Olly con Rocio Munoz Morales, il gossip impazza: le prove, ma Iannone è dietro l’angolo

Ormai Rocio Munoz Morales sta divenendo una grande protagonista delle attuali notizie di cronaca rosa in Italia. Dopo la fine della sua storia d’amore con Raoul Bova, ecco che l’attrice si ritrova spesso affiancata ad altri uomini. Questa volta il suo nome viene accostato a quello di Olly. Ebbene sì, inaspettatamente il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2025, pare abbia conquistato l’interesse della bellissima ed elegante Rocio.

Olly è stato al centro del gossip per via del presunto flirt con Belen Rodriguez. Ma sembra che ormai che con la conduttrice argentina tutto sia sfumato. Il giovanissimo cantante si sarebbe avvicinato a un altro volto molto sentito nel gossip in questi mesi. A parlarne è il settimanale Oggi, che dice di aver notato alcune mosse social da parte dell’artista nei confronti dell’attrice spagnola. Pare, però, che questo corteggiamento non stia avvenendo solo dietro lo schermo di uno smartphone.

Il cantante di Balorda nostalgia si starebbe facendo avanti anche nella vita quotidiana, faccia a faccia. Infatti, il gossip parla di un incontro avvenuto tra Olly e Rocio in un famoso locale di Milano. Ma non si tratta solo di un incontro, bensì di più di uno. Da lì sarebbe nato un feeling, che li avrebbe poi portati a instaurare un rapporto di un’amicizia speciale. A quanto pare, però, la Morales avrebbe dei timori su questa presunta relazione.

A spaventare l’ex compagna di Raoul Bova sarebbe l’età. Tra loro ci sono ben 10 anni di differenza. Al contrario, con Andrea Iannone si troverebbe meglio da questo punto di vista. La stessa Rocio, in una recente intervista, ha ammesso di trovarsi molto bene con lo sportivo, con il quale ha molte cose in comune. Sono anche stati beccati insieme nei giorni successivi. Dunque, appare un po’ strano ora questo cambio di rotta.

C’è la probabilità che il corteggiamento da parte di Olly non stia ottenendo dei risultati concreti, visto che ormai la Morales si starebbe legando a Iannone. Al contrario, non c’è nulla con Stefano De Martino. La stessa attrice ci ha tenuto a smentire questo gossip una volta per tutte. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questo gossip così acceso!