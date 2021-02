Olivia Wilde per la prima volta si espone sul fidanzato Harry Styles

Harry Styles e Olivia Wilde sono finiti al centro del gossip, dopo essere stati beccati insieme. Ed ecco che dopo vari giorni di indiscrezioni, l’attrice si espone e condivide un post su Instagram dedicato proprio al cantante. Ciò accade dopo la fine delle riprese del film Don’t Worry Darling, nel quale la regista ha diretto la popstar inglese. Un’immagine in bianco e nero quella pubblicata in queste ultime ore dalla Wilde, caratterizzata da una lunga didascalia. La nota attrice ci tiene a sottolineare un dettaglio importante: la maggior parte degli attori preferisce non interpretare ruoli nelle pellicole in cui sono le donne le protagoniste. Il mondo del cinema, a detta della regista, avrebbe cresciuto gli artisti con il pensiero che questo genere di parti diminuiscano “il loro potere” e così anche il loro valore economico.

Questo è il motivo per cui spesso si fatica a trovare finanziamenti per film che hanno come protagonista un personaggio femminile. Tale messaggio non rappresenta uno scherzo, in quanto per la Wilde risulta davvero complicato trovare attori che “riconoscano il fatto che valga la pena permettere a una donna di tenere i riflettori”. A questo punto, fa presente che il fidanzato Harry Styles, che interpreta Jack nella pellicola, ha apprezzato l’idea di lasciare Florence Pugh al centro della scena, nel ruolo di Alice. Non solo, alla popstar riconosce il fatto di aver messo in ogni scena “un’umanità ricca di sfumature”.

Secondo la regista, Harry non aveva bisogno di unirsi a questo progetto, ma l’ha comunque fatto “con umiltà e grazia”. La Wilde ammette che il fidanzato è riuscito a sorprendere tutti con il suo talento, il suo calore e la sua capacità di lavorare stando un passo indietro. Quello della regista è un messaggio che arriva con grande sorpresa, che riguarda più l’aspetto professionale che quello privato. Nonostante ciò, appare come una conferma sulla relazione che li sta rendendo protagonisti del gossip.

Hanno cercato di non dare nell’occhio in queste settimane, ma è stato impossibile non notare il rapporto che è nato tra loro. Non hanno chiaramente reso ufficiale la loro love story, ma sembra che stiano già pensato al matrimonio. Molti fan della popstar inglese, però, non credono che la loro relazione sia reale. In attesa di un annuncio ufficiale da parte della coppia, un’altra parte di pubblico continua a sognare le nozze.