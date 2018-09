Olivia Newton-John, il dramma della star di Grease: “Il tumore è tornato”

Olivia Newton-John, l’attrice di Grease annuncia il suo dramma: “Il tumore è tornato per la terza volta”

Olivia Newton-John si ritrova a combattere il tumore per la terza volta. Tra qualche giorno, ovvero il 26 settembre, l’interprete di Sandy nel noto musical Grease compirà 70 anni. L’attrice non ha alcuna intenzione di arrendersi alla malattia, tanto che ha annunciato che riuscirà a vincere anche stavolta. In un’intervista televisiva Olivia ha confermato la terza recidiva del tumore, con cui sta combattendo dal lontano 1992. Fortunatamente può vantare la vicinanza del marito, il quale continua a sostenerla. Il suo obbiettivo ora è quello di vincere contro questa terribile malattia. Questa volta, il tumore ha colpito la colonna vertebrale e la Newton-John si ritrova ora a dover sottoporsi a radioterapia. Non solo, l’attrice alla Sunday Night ha anche dichiarato che sta continuando a curarsi con delle medicine naturali e con olio di cannabis, che in California può essere coltivata tranquillamente per scopi medici. Infatti, l’attrice australiana ha rivelato di sentirsi molto fortunata a vivere in uno Stato che le permette di portare avanti questo tipo di cure. Olivia spera che anche l’Australia possa essere presto disponibile questa opportunità per tutti coloro che combattono questa malattia.

Olivia Newton-John, il tumore, le cure e il supporto del marito

La prima diagnosi del tumore è avvenuta nel lontano 1992 per Olivia Newton-John. L’indimenticabile Sandy di Grease aveva scoperto di avere un cancro, ma era riuscita a combattere questa malatta anche diventando sostenitrice dello screening per la diagnosi precoce. Non solo, la nota attrice ha anche aperto un centro a Melbourne, con il suo nome, che si occupa appunto della ricerca contro il tumore. Ed ecco che poi nel 2013 il tumore si era diffuso anche alla spalla. Dopo l’anno 2017, in cui Olivia aveva già rivelato che il cancro era avanzato, ora è arrivata la conferma di questa battaglia che ancora è costretta a combattere.

Olivia Newton-John di nuovo lottratrice contro il tumore: “Vincerò anche questa volta”

Sono ben 30 anni che Olivia combatte contro un tumore. “Mio marito è sempre accanto a me, sono sicura che sconfiggerò il tumore anche questa volta, e questo è il mio obbiettivo”. Questo è ciò che l’attrice ha rivelato nelle ultime ore in un’intervista televisiva. La Newton-John è convinta che riuscirà a vincere anche questa volta contro la terribile malattia che l’ha colpita, soprattutto grazie al supporto del marito.