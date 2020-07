Olivia de Havilland è morta a Parigi: fu la Melania di Via col Vento

Si è spenta a Parigi all’età di 104 anni l’attrice Olivia de Havilland, ultima superstite del mitico cast di Via col Vento: nel kolossal aveva vestito i panni di Melania, co-protagonista femminile della storia assieme a Rossella O’Hara, che nella pellicola ha impersonato Vivien Leigh. L’attrice era una delle ultime stelle dell’età dell’oro di Hollywood. La notizia del decesso è stata data dalla Bbc. Di origine britannica e naturalizzata statunitense, era la più longeva Premio Oscar vivente. Nella prestigiosa cerimonia aveva trionfato due volte aggiudicandosi l’ambita statuetta: nel 1947 per ‘A ciascuno il suo destino’ e nel 1950 con ‘L’Ereditiera’. Aveva tagliato il traguardo dei 104 anni il primo luglio.

Olivia de Havilland si è spente a 104 anni: era la sorella di Joan Fontaine

Olivia de Havilland era la sorella di Joan Fontaine (all’anagrafe Joan de Beauvoir de Havilland), anch’essa di professione attrice. Fu infatti l’indimenticabile protagonista di Rebecca, la prima moglie, il film di Alfred Hitchcock. All’epoca aveva solo 22 anni. Anche lei si aggiudicò un Premio Oscar grazie alla recitazione ne Il sospetto, altro capolavoro di Hitchcock. Olivia invece rimase scolpita nella memoria di tutti per il ruolo di Melania in Via col Vento (1939), la remissiva moglie del mite Ashley. Vestì i panni della donna ingenua tanto da non rendersi conto che la cugina Rossella faceva la corte al marito. Sia Olivia sia Joan nacquero in Giappone, a Tokyo, città in cui il padre, un avvocato inglese, esercitava la professione.

Olivia de Havilland: morte per cause naturali

Olivia de Havilland, in giovane età, seguì la madre Lilian Ruse a Los Angeles. Nella Città degli Angeli la donna si era trasferita dopo il divorzio, insieme con la figlia minore Joan, che, all’esordio al cinema, sceglierà il cognome del secondo marito della mamma. Ecco perché è nota come Joan Fontaine e non con il cognome de Havilland, a differenza della sorella maggiore. Tornando a Olivia, dopo la consacrazione sul grande schermo in terra americana si trasferì a Parigi a metà degli anni Cinquanta per allontanarsi da una Hollywood che non l’amava molto. Nella capitale francese si è spenta in data odierna, il 26 luglio 2020, per cause naturali dopo aver compiuto 104 anni il 1° luglio.