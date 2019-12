Ognuno è perfetto, ci sarà la seconda stagione? Ecco quello che sappiamo

Ognuno è perfetto: si farà la seconda stagione della miniserie che ha riscosso tanto successo?

Ognuno è perfetto, la fiction di Rai Uno sui ragazzi con la sindrome di Down, è stato un vero e proprio grande successo. Il suo merito è stato quello di aver raccontato un problema in maniera non pietistica, senza ammiccare alla commiserazione e né fare caricature. Al contrario, Ognuno è perfetto ha raccontato una storia potente e universale: l’amore e il viaggio che ciascuno di noi compie per raggiungerlo. Rick ha attraversato nazioni, scoperto nuovi amici, instaurato un nuovo rapporto con suo padre e tutto questo per merito di un’esperienza universale, quella dell’amore. E tutto questo è piaciuto al pubblico italiano che ha deciso di premiare questo prodotto con ottimi riscontri di share. Segno che quando qualcosa è ben fatto, suscita l’attenzione di tutti anche a dispetto dei temi che tratta. E Ognuno è perfetto è riuscito perfettamente nel suo intento: trattare qualcosa di difficile in maniera accessibile. Proprio in virtù di ciò, ora che siamo arrivati alla fine della miniserie ci si chiede se questo progetto continuerà.

Ognuno è perfetto, ci saranno i nuovi episodi?

Verranno girati i nuovi episodi della miniserie? Dalla Rai non arriva ancora nessuna notizia ufficiale e anche il regista e gli attori tengono le bocche cucite a riguardo. Silenzio anche da Eleonora Andreatta responsabile delle fiction Rai che non rilascia dichiarazioni in merito a un probabile futuro della miniserie. Anche gli attori protagonisti, Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, non hanno detto nulla. Per il momento i due si godono il meritato successo dopo un lavoro che di sicuro li ha arricchiti sia dal punto vista professionale sia umano. Un successo merito anche del talento del regista Giacomo Campiotti che è riuscito a dirigere un gruppo straordinario che ha compiuto una bellissima impresa.

Come rivedere tutte le puntate di Ognuno è perfetto

In attesa di scoprire il destino della fiction con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e Gabriele di Bello nel ruolo di Rick, è comunque possibile rivedere tutte le puntate andate in onda. I sei episodi di Ognuno è perfetto sono disponibili in streaming on demand sul sito della Rai o tramite l’app Rai Play disponibile per smartphone e tablet.