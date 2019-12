Ognuno è perfetto, Gabriele Di Bello è Rick: l’aneddoto di Cristiana Capotondi

Ognuno è perfetto, Cristiana Capotondi e Gabriele Di Bello nel cast: gli attori ospiti a Tv Talk

Nel cast di Ognuno è perfetto ci sono anche Cristiana Capotondi e Gabriele Di Bello, due dei protagonisti tra l’altro. Lei interpreta Miriam, la proprietaria della fabbrica di cioccolato che dà lavoro ai ragazzi con la sindrome di Down. Tra questi c’è Rick, interpretato appunto da Gabriele, e oggi i due attori sono stati ospiti di Tv Talk per parlare della fiction. Ognuno è perfetto è composto di tre puntate e l’ultima andrà in onda lunedì e nei primi due appuntamenti ha registrato degli ascolti di sicuro soddisfacenti. Cristiana Capotondi ha raccontato il clima che si respirava sul set, perché i ragazzi protagonisti sono attori di teatro e quindi son abituati a improvvisare, per questo era difficile contenerli. Un clima comunque allegro e spensierato, e soprattutto Ognuno è perfetto è una serie tv priva di retorica.

Cristiana Capotondi parla di Ognuno è perfetto: le parole dell’attrice

A tal proposito, Cristiana ha detto: “Non c’è retorica, anzi vengono raccontate le piccole difficoltà quotidiane nelle quali magari un adulto può incappare a livello emotivo. I ragazzi invece perché hanno più difficoltà a trovare lavoro o svolgere mansioni a cui non sono abituate”. E ancora: “Il rapporto con i ragazzi? Io ho i miei limiti, loro hanno i loro limiti. Ci siamo incontrati consapevoli del fatto che siamo tutti mossi dalla stessa cosa, la ricerca della felicità”. Ma tra le tante soddisfazioni professionali, alcune sono invece soddisfazioni a livello umano. La Capotondi infatti ha raccontato: “Non avete idea del piacere di ricevere commenti in cui le famiglie ci dicono non ci sentiamo sole”. Ma prima di parlare della fiction Ognuno è perfetto, l’attrice ha raccontato un aneddoto molto simpatico su Gabriele Di Bello.

Ognuno è perfetto, Gabriele Di Bello è Rick: l’aneddoto raccontato dalla Capotondi

Il giovane attore lavora anche in una hamburgeria, oltre a essere un campione di nuovo e un batterista. Ma sogna di essere anche un grande attore, un sogno su cui i suoi amici hanno ironizzato un po’. Cristiana Capotondi e altri attori di Ognuno è perfetto però lo hanno incoraggiato: “Lui vuole tornare a casa intanto con questi ascolti straordinari, ma anche con i nostri autografi. Noi abbiamo detto che deve iniziare ad aspettarsi che gli altri gli chiedano l’autografo. Quindi questa è la situazione, non devi tornare a casa con nessun autografo”.