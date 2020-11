Ogni Mattina crisi di ascolti, la Volpe ferma tutti: “Faremo i conti a giugno”

La conduttrice risponde a chi parla di flop di dati auditel per il programma da lei condotto su TV8, spiegandone la causa: pare che in molte zone il canale non si veda poiché dovrebbe essere risintonizzato

Ogni Mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola non ha conquistato, fino a ora, grandi risultati per quanto riguarda gli ascolti tv. Il nuovo programma, che va in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:45 alle 14:10, non ha mai registrato dati alti e in crescita. È arrivato sul piccolo schermo questa estate e già ad agosto si parlava addirittura della chiusura. Fortunatamente la trasmissione è riuscita a resistere alla crisi degli ascolti. Erano state fatte delle previsioni diverse sul programma, ma i dati non sono per nulla positivi. Infatti, si ritrova fermo a una media dell’1% di share e con la presenza di massimo 150mila telespettatori. Per TV8 sono abbastanza bassi questi dati. Solo la scorsa settimana, la trasmissione ha toccato un record negativo, lo 0.50% di share! Ma ora a dire la sua al riguardo ci ha pensato proprio la conduttrice, attraverso il suo account ufficiale di Instagram.

La Volpe, 4 giorni fa, ha condiviso una foto che la ritrae nello studio di Ogni Mattina. Attraverso questo post, la conduttrice ci ha tenuto a ringraziare il pubblico che fino a ora l’ha seguita, in ben 100 puntate. Non solo, ha detto grazie anche a tutta la squadra tra redazione, sartoria, regista, autori e Alessio. Sono diversi i commenti che è possibile notare sotto il post. I fan hanno subito fatto i loro complimenti alla conduttrice, dichiarandosi entusiasti per i contenuti che manda in onda ogni giorno il programma. C’è chi spera che la trasmissione non chiuda, a causa dei dati auditel bassi. A questo commento e a tanti altri, ha scelto di rispondere la stessa Adriana!

“Certo che non chiude! Noi puntiamo ai contenuti, non guardiamo i risultati in un momento in cui la rete sta facendo un cambio di frequenze“, ha scritto la Volpe rassicurando la telespettatrice. Dopo di che, ci ha tenuto a comunicare che è importante risintonizzare il canale per poter seguire il programma. Nonostante tutto, la Volpe è comunque orgogliosa e felice dei commenti positivi che sta ricevendo dal pubblico.

La conduttrice ha poi risposto a chi le ha chiesto se i dati degli ascolti tv sono davvero così disastrosi: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze”. La Volpe ha poi continuato affermando che ci sono molte zone in cui i telespettatori non possono seguire la trasmissione se non risintonizzano il canale. Ha concluso questo suo commento dichiarando che i conti si faranno a giugno, quando riceveranno le pagelle.

Sono diversi i commenti positivi che il pubblico ha condiviso sotto il post della Volpe, che ha scelto di spiegare il motivo per cui il suo programma ha registrato dei dati auditiel abbastanza negativi. Ora non resta che attendere per scoprire se la trasmissione riuscirà a crescere. Sicuramente non arriverà la chiusura, come si sospettava lo scorso mese di agosto.