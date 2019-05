Primo Maggio in tv: film e programmi in onda l’1 maggio 2019

Primo Maggio in tv, mercoledì 1 maggio 2019: film e programmi sulla Rai

Il Primo Maggio corrisponde alla Festa dei lavoratori e solitamente prevede che appunto i lavoratori si prendano una breve pausa. Nel corso della giornata dell’1 maggio 2019 in tv potrebbe, pertanto, cambiare la programmazione delle reti televisive. Cosa va in onda sulla Rai? Su Rai 1 la mattinata prende inizio con RaiNews24 alle ore 6.00, seguito dal Tg1 Telegiornale/CCISS e Uno Mattino. Alle ore 9.40 va in onda Linea Verde Meteo Verde e circa 20 minuti dopo inizia Storie Italiane. In occasione della ricorrenza, alle 10.55 è possibile assistere in tv alla Celebrazione della Festa del Lavoro alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come al solito, un’ora dopo prende inizio la Prova del Cuoco, che termina con il Tg1 Telegiornale alle 13.30. Nel primo pomeriggio va in onda Vieni da me e successivamente la soap Il paradiso delle signore. Il pomeriggio su Rai 1 continua con il Tg1, Tg1Economia, Che tempo fa alle 16.30 e il film Il principe abusivo con Alessandro Siani alle 16.50. Nel prime time parte L’eredità e il Tg1 Telegiornale. Infine, in prima serata va in onda la partita di Champions League: Barcellona-Liverpool.

La mattinata su Rai 2 inizia con la telenovela Legàmi alle 6.00, poi a seguire vanno in onda il telefilm Heartland, Tg2 Telegiornale, il telefilm Madam Secretary, Sereno Variabile – 40 anni insieme, Tg2 Italia e Tg Sport. Alle ore 11.10 inizia I fatti vostri, seguito da Tg2 giorno, Tg2 Costume e Società, Tg2 Medicina 33. Nel primo pomeriggio va, come sempre, in onda Detto fatto con Bianca Guaccero. Il pomeriggio è possibile vedere il telefilm Castle, Rai Parlamento – Telegiornale, Tg2 Telegiornale, Tg Sport e il telefilm Hawaii Five-O. Nel prime time va in onda, invece, la serie tv NCIS, seguito da Tg2 e Tg2 Post. In prima serata va in onda il film La risposta è nelle stelle con Scott Eastwood e Britt Robertson.

Rai 3 inizia la giornata con Rai News 24 alle ore 6.00. Alle 8.00 va in onda il film Divorzio all’italiana e alle 9.45 il film Sedotta e Abbandonata con Stefania Sandrelli. Alle 11.40 viene trasmesso Caro Marziano, seguito da Tg3/Meteo, Speciale Tg3 Manifestazione sindacale da Bologna e Passato e Presente. Il primo pomeriggio vede in onda il Tg Regione,Tg3 Meteo 3 e Rai Parlamento – Telegiornale. Il pomeriggio, dalle ore 15.00, e la prima serata vengono interamente dedicato al Concerto del Primo Maggio, che subisce uno stop alle ore 20.00 con Tg Regione/Meteo, per poi ricominciare alle ore 20.00.

Cosa va in onda il Primo Maggio in tv: film e programmi sulle reti Mediaset

Anche la Mediaset subisce dei cambiamenti della programmazione tv. Su Rete 4 la giornata inizia con Ieri e oggi in tv speciale alle ore 6.40. Segue subito dopo il telefilm Hazzard, la fiction Carabinieri 5, il telefilm Un detective in corsia, Ricette all’italiana e La signora in giallo. Nel primo pomeriggio vanno in onda Lo sportello di Forum e I viaggi di Donnavventura. Il pomeriggio vediamo in tv il film Carnera – The Walking Mountain, Tg4 Telegiornale/Meteo.it e la soap Tempesta d’amore. Infine, alle ore 20.30 va in onda il film storico Ben Hur.

Cambia di molto il palinsesto tv l’1 maggio 2019 su Canale 5. Alle 6.00, inizia la mattinata con Prima Pagina, e a seguire non va in onda Mattino 5, bendì il film L’una e l’altra con Paola Perego. Alle 11.00 va in onda, come sempre, Forum e subito dopo Tg 5 Telegiornale/Meteo.it. Le soap Beautiful e Una Vita, e Uomini e Donne non vanno in onda. Al loro posto vediamo il film Black Beauty e subito dopo iniziano i daytime del Grande Fratello e di Amici. Neanche Il Segreto va in onda e prende il suo posto il film Incompreso. Non mancano gli appuntamenti con Caduta libera, Tg5 Telegiornale/Meteo.it e Striscia la notizia. In prima serata Live – Non è la d’Urso va in onda come ogni mercoledì sera.

Non cambia più di tanto la programmazione su Italia 1, che inizia la giornata con il cartone Pollyanna alle ore 7.10. A seguire vanno in onda il cartone Magica, Magica Emi, il cartone Georgie, il telefilm Chicago Med, il telefilm Bones, Cotto e mangiato – Il menu, Studio aperto/Meteo.it, il daytime del Grande Fratello e Sport Mediaset. Il primo pomeriggio inizia con I Simpson, The Big Bang Theory, la sitcom Mom, The Middle, Due uomini e mezzo, La vita secondo Jim, Mai dire talk – Pillole, Studio aperto/Meteo.it, Grande Fratello e Sport Mediaset. Nel prime time vanno in onda i telefilm CSI: NY e CSI: Scena del crimine. In prima serata va in onda il film Alice attraverso lo specchio.

Programmazione dell’1 maggio 2019: tutti gli altri canali

Per quanto riguarda la programmazione tv dell’1 maggio in prima serata su La7 va in onda il film drammatico Bread & Roses – Il pane e le rose. Su Iris alle ore 21.00 è possibile vedere il film L’ultimo samurai con Tom Cruise e Billy Connolly e su Real Time la serie tv Something is killing me. Infine, su La 5 in onda vi è il film Friends with kids, con Jennifer Westfeldt e Adam Scott, e su Nove il documentario Leonardo – Il genio che immaginò il futuro.