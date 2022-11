Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu rivela: “Ho avuto un tumore”

Confessione toccante questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno da parte di Valerio Scanu, che nel salotto di Serena Bortone ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita in assoluto. Il noto cantante sardo, ex concorrente di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2010 con Tutte le volte che, ha rivelato per la prima volta in assoluto di essere stato colpito nei mesi scorsi da un tumore maligno ai polmoni.

“Ho avuto un problema ad un polmone, mi hanno asportato mezzo polmone” ha iniziato a raccontare Valerio Scanu, per poi spiegare più nello specifico cosa gli è successo. “Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, il mio medico l’ha chiamato un tumoretto, era una roba di neanche due centimetri. Fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più danni” spiega Scanu, specificando anche per alcuni quella parte così delicata del suo corpo avrebbe anche potuta essere una cicatrice da polmonite.

Ai suoi genitori, compreso il padre Tonino scomparso a causa del Covid, Valerio Scanu ha nascosto la verità per un po’. Inizialmente, infatti, l’artista aveva raccontato alla sua famiglia che avrebbe semplicemente dovuto levare una cicatrice. L’operazione è avvenuta a giugno del 2020, subito dopo il primo lockdown.

A questo punto, Valerio Scanu ha raccontato che subito dopo la sua operazione è stato effettuato un esame istologico estemporaneo, con il quale si cerca di capire la natura e la gravità del problema. Il risultato che i medici gli avevano fornito era quello di un “adenocarcinoma”, quindi un tumore maligno. A questo punto, l’equipe medica che ha seguito l’artista l’aveva avvisato che avrebbero dovuto attendere un paio di settimane per capire se sarebbe stata necessaria una terapia postuma. Terapia che, per fortuna, alla fine non è servita.

Valerio Scanu si sposa: Luigi è l’uomo della sua vita

Pochi giorni fa, il cantante è finalmente venuto allo scoperto rivelando di essere gay e di voler sposare il compagno, Luigi Calcara. Il suo futuro marito fa il professore all’Università La Sapienza e insegna Ingegneria elettrica. I due si sono conosciuti grazie ad un commento lasciato da Luigi sull’Instagram di Valerio Scanu e Luigi è stato accolto a braccia aperte dalla famiglia del cantante.

I due piccioncini, come confermato da Serena Bortone, si uniranno civilmente nel 2023. Non c’è in ogni caso ancora una data definitiva per il grande evento.