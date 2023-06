Oggi è un altro giorno: Pingitore contro Scanu in diretta, cala il gelo

Nervi tesi a Oggi è un altro giorno nel corso della diretta su Rai Uno di giovedì 22 giugno. In studio è sbarcato Pier Francesco Pingitore che ha parlato della sua carriera e del progetto di riportare lo storico Bagaglino sulla Tv di Stato. Tutto, nel corso della chiacchierata, è filato liscio fino al momento dei saluti quando il classico detto “crepi il lupo” ha fatto alzare la tensione. Valerio Scanu, che nel programma è stato arruolato tra gli ‘affetti stabili, ha sconfessato quanto espresso dal regista che si è un attimo inalberato. Gelo, con la padrona di casa Serena Bortone che ha subito indossato i panni da pompiere riportando la calma.

La Bortone ha chiesto cosa ci fosse di vero nella voce circolata nei giorni scorsi che vuole il Bagaglino tornare in onda sulle reti Rai nella prossima stagione tv. “Io vorrei fare il Bagaglione”, ha chiosato Pingitore. “Mettete pure i ballerini maschi belli, così siamo contente anche noi”, il consiglio della conduttrice. “Ma certo, indicamene qualcuno”, ha scherzato Pingitore che poi ha aggiunto: “Dipende dalle gerarchie Rai e se vogliono accogliere il mio spettacolo, questa mia proposta che riecheggi un po’ ciò che abbiamo fatto”.

Conclusa l’intervista, ecco il momento dei saluti. “Come si dice? In bocca al lupo”, ha scandito sorridendo la Bortone. “Crepi, il lupo”, l’eco di Pingitore. La giornalista: “Ma si dice crepi o viva?”. Secco il parere di Pingitore: “Crepi, io odio quelli che dicono viva”. A pochi passi dalla conduttrice c’era seduto Valerio Scanu che ha contraddetto il papà del Bagaglino: “Ma si dice viva!”. Sussulto stizzito da parte di Pingitore: “Ma che viva, se è viva te se magna”. Il cantante ha tentato di far valere la propria tesi: “Perché si dice che il lupo prende il cucciolo in bocca…”. Pingitore si è inviperito ancor più: “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca etc.”

Serena Bortone, avendo subito compreso la tensione, si è affrettata a chiudere la discussione: “Ok ok, dai dai, basta. Scanu si è giocato la possibilità di andare al Bagaglino”. E guai a dire “viva il lupo” in presenza di Pingitore.