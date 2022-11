Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi assente: perché, parla lei

La cantante ex leader dei Gazosa non si è fatta vedere in trasmissione su Rai Uno: su Instagram l’artista ha tenuto ad avvisare i fan, ecco cosa sta succedendo

Perché nella puntata di oggi, 23 novembre, Jessica Morlacchi non è presente fra gli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno? Contrariamente alle puntate precedenti, che non ha mai saltato nemmeno una volta, quest’oggi l’artista ex leader dei Gazosa non si è fatta vedere in studio.

Serena Bortone, introducendo come sempre i suoi ospiti e i suoi colleghi, non ha fatto cenno all’assenza della Morlacchi, salutando come sempre il pubblico facendo finta di nulla e senza dare alcuna motivazione riguardo a questo mistero. A spiegare (seppure in maniera molto sibillina) l’assenza è stata nelle scorse ore la stessa Jessica Morlacchi, con un paio di Instagram Stories.

Nel primo contenuto condiviso online, la cantante e “affetto stabile” della Bortone si è limitata a tranquillizzare tutti scrivendo “Amici, tornerò da Serena giovedì”, accompagnando il suo post con un cuoricino. Poche ore dopo, la Morlacchi si è fatta vedere ancora a letto, in pigiama, con il viso un po’ corrucciato e l’emoji del “facepalm”. Che dietro la sua assenza ci sia qualche piccolo problemino di salute? Una risposta certa a questa domanda non c’è. L’unica certezza, per ora, è che non è accaduto nulla di brutto e il pubblico rivedrà Jessica Morlacchi molto presto, come sempre, nel noto salotto di Rai Uno.

Jessica Morlacchi: gli ultimi strascichi del caso Memo Remigi

Saranno stati in tanti, ovviamente, a chiedersi se l’assenza di Jessica Morlacchi in studio potesse essere in qualche modo legata a quello che è accaduto settimane fa con Memo Remigi. Com’è noto, l’artista 80enne si era permesso di toccare in modo inopportuno il lato B dell’artista, scatenando un putiferio e costringendo la Rai a risolvere il suo contratto.

Jessica Morlacchi, inizialmente molto turbata, aveva rilasciato nelle scorse ore una nuova intervista dove era tornata a parlare del fattaccio, con toni in qualche modo più accondiscendenti. Parlando a Diva e Donna, l’ex leader dei Gazosa aveva dichiarato che non avrebbe mai denunciato Remigi per la molestia, anche perché il cantante è da lei considerato alla stregua di un nonno.

Per il momento, dunque, Jessica Morlacchi preferisce che si torni a parlare solo delle sue doti artistiche e delle sue canzoni, e forse è giusto così. Nel frattempo, pare che Remigi voglia risolvere la questione per vie legali, dopo che la Rai avrebbe a detta sua “leso la sua dignità”.