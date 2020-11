Oggi è un altro giorno: il programma Rai sospeso per Covid-19

Stop per un caso di Coronavirus al programma di Serena Bortone, in onda ogni giorno su Rai Uno dalle 14 alle 16

Mercoledì 4 novembre 2020 Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non è andato in onda. È stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus all’interno della trasmissione che, almeno per oggi, è stata posta in quarantena cautelativa.

Oggi è un altro giorno è saltato in una giornata in cui sarebbe andato in onda in forma ridotta per lasciare poi spazio alle 14.50 all’appuntamento con Speciale Tg1 sulle Elezioni Americane. Al posto di Serena Bortone è stata anticipata la puntata de Il Paradiso delle Signore.

Via Instagram Serena Bortone ha dato l’appuntamento con la sua trasmissione a giovedì 5 novembre 2020, come sempre al consueto orario delle 14. La giornalista e conduttrice ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sul caso positivo al Covid-19.

Serena Bortone ha invece anticipato che nella nuova puntata del suo salotto televisivo si tornerà a parlare con i vari ospiti della recente morte di Gigi Proietti, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, e del nuovo Dpcm varato dal presidente Giuseppe Conte.

Non è la prima volta che il virus circola negli studi di via Teulada, dove oltre a Oggi è un altro giorno va in onda anche La vita in diretta con Alberto Matano. Qualche settimana fa Dagospia ha parlato di ben sette positivi al Covid-19 dietro le quinte.

Ascolti tv in crescita per Oggi è un altro giorno

In attesa di tornare in onda su Rai Uno, nell’ultimo periodo sono cresciuti gli ascolti di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Per il nuovo format non è stato facile sostituire Vieni da me di Caterina Balivo, trasmesso dalla Rai negli ultimi due anni.

Dopo i deludenti risultati dei primi mesi il salotto di Serena Bortone è stato seguito parecchio in questo periodo. Nelle ultime puntate Oggi è un altro giorno è arrivato ad ottenere fino al 14.3% di share. Risultati che potrebbero crescere sempre più in futuro, visto il grande successo che sta riscuotendo Il Paradiso delle Signore.

La soap opera con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi è ormai un appuntamento quotidiano per tanti telespettatori e oggi riesce a battere con facilità la serie spagnola Il Segreto.