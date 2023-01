Questo pomeriggio, nel corso di Oggi è un altro giorno, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto un po’ triste che ha visto come protagonista l’amatissimo Don Bruno, il sorridente e simpatico prete diventato negli anni scorsi una vera e propria star del web e di recente visto come concorrente a The Voice Senior.

Bruno Maggioni, questo il nome completo del religioso, si era trasformato tempo fa in un fenomeno del web dopo che il video di una sua esibizione sulle note di Mamma Maria ad un matrimonio che stava officiando era diventato virale sui social. In questi giorni, l’uomo è tornato in televisione (già si era visto da Cattelan in tempi non sospetti) per partecipare al talent show di Antonella Clerici.

Sul palco di The Voice Senior, Don Bruno si è presentato cantando Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli: le stecche però hanno convinto tutti i giudici (compresi i suoi idoli, i Ricchi e poveri) che non fosse il caso di girarsi. Ad ogni modo, grazie alla partecipazione al programma il prete ha avuto occasione di ottenere ulteriore visibilità. Ecco perché Serena Bortone l’ha voluto quest’oggi nel suo studio, per farsi raccontare un po’ della sua esperienza da uomo di chiesa, del suo rapporto con i fedeli e della sua carriera da “cantante”.

Difficilmente, però, Serena Bortone si sarebbe aspettata di sentir interpretare dell’innocente Don Bruno una sorta di filastrocca dal sapore sessista decisamente evitabile. Ad un certo punto dell’intervista, infatti, il prete ha avuto occasione di collegarsi con la sua parrocchia e di scambiare due battute con la perpetua, che lo segue da tanti anni. Bruno Maggioni ha così rivelato alla conduttrice che insieme alla sua fidata collaboratrice spesso canta canzoncine, fra cui un pezzo che si è sentito in dovere di intonare in diretta. Ecco il testo del brano, decisamente goliardico: “Domanderemo al signor curato se l’è peccato far l’amor. Con quelle belle non è peccato. Con quelle brutte è carità!”.

Serena Bortone, com’è noto, si batte da tempo per i diritti delle donne e per la parità di genere (il caso Remigi insegna). La canzone di Don Bruno, per quanto interpretata “con leggerezza” non è esattamente un brano di cui andare fieri e da presentare in tv in questo periodo storico. Ecco perché la conduttrice, a performance terminata, è apparsa in estremo imbarazzo: Serena Bortone ha ridacchiato, portandosi però la mani davanti alla faccia, senza esprimere giudizi di sorta ed evitando di commentare (e in studio è calato il gelo). Se quelle frasi le avesse pronunciate chiunque altro sarebbe successo un putiferio!