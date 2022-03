Oggi è un altro giorno, Bortone conduce da casa: sospetto secondo Covid

Serena Bortone ha condotto da casa Oggi è un altro giorno per sospetto Covid. La conduttrice è apparsa subito in studio in collegamento dal suo salotto, mentre in studio ha preso il suo posto Pino Strabioli. In realtà la Bortone ha condotto in tutto e per tutto la puntata, portando avanti anche l’intervista a Michele Zarrillo. Qualcuno però in studio doveva esserci e la scelta è ricaduta su Strabioli. Lui ha aperto la puntata infatti dicendo che gli affetti stabili del programma, compreso lui, erano lì a mandare baci e affetto alla Bortone.

La conduttrice ha spiegato che non si ammala mai in realtà, per questo magari appena ha visto qualche linea di febbre ha intuito potesse trattarsi di Covid. Non sarebbe la prima volta per lei, che è già risultata positiva a gennaio scorso. Per lei insomma potrebbe trattarsi della seconda volta, nonostante tra la prima e la seconda abbia anche fatto il vaccino. Tutto spiegato dalla conduttrice stessa appena ha preso la parola oggi, in puntata.

Quindi la Bortone ha spiegato di avere qualche linea di febbre e che i tamponi rapidi hanno segnalato una leggera linea di positività. Per essere negativi la seconda linea non deve comparire affatto, per questo anche quando appare leggera è il caso di assicurarsi della positività o meno con un tampone molecolare. Ed è esattamente ciò che ha fatto lei, mettendosi in quarantena in via precauzionale in attesa dell’altro tampone. In attesa del controllo finale, insomma, è a casa.

“Ho già fatto il Covid a gennaio scorso, ho fatto due vaccini, ma non ci facciamo mancare nulla”, queste le parole di Serena Bortone sul suo secondo Covid. Non ha avuto problemi però a condurre da casa e a portare avanti la puntata. La presenza di Strabioli in studio è stata pressoché simbolica insomma, perché la padrona di casa non ha avuto grosse difficoltà a condurre a distanza. Non resta che attendere insieme a lei di scoprire l’esito del tampone di controllo. Ciò che conta è che sta bene e non ha sintomi gravi, tant’è che è riuscita a condurre senza problemi la puntata di Oggi è un altro giorno.