Obliterated serie tv Netflix: quando esce e di cosa parla?

Quando esce Obliterated serie tv Netflix?

Il mese di novembre 2023 si conclude con una delle uscite più attese su Netflix: Obliterated – Una notte da panico. Parliamo di un titolo che mette d’accordo gli amanti di film come Una notte da leoni e Mission Impossible, ma anche di serie come Cobra Kai, dato proprio gli autori del celebre franchise di Karate Kid firmano la serie dramedy in otto episodi disponibile da giovedì 30 novembre 2023.

Loro sono Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald pronti a portare sul piccolo schermo una nuova storia action che unisce commedia e adrenalina in quel di Las Vegas. Scopri qui maggiori dettagli sulla trama e i protagonisti della prima stagione di Obliterated, serie tv disponibile in esclusiva su Netflix.

Di cosa parla Obliterated – Una notte da panico?

Un team di forze speciali ha appena sventato un complotto mortale di un trafficante d’armi nella “Città del peccato”. I protagonisti si preparano quindi a festeggiare il successo della missione con una meritata festa a base di alcol e non solo… Felici e appagati dagli effetti delle sostanze appena assunte, la squadra è raggiunta da un’improvvisa notizia shock: la missione non è finita, ma una bomba sta per fare saltare in aria l’intera città.

Senza pensarci troppo, il team deve intervenire al più presto per impedire che avvenga il peggio. Episodio dopo episodio, quindi, aumenta la tensione narrativa mescolando sketch comici, straordinarie coreografie action e, soprattutto, fantastici protagonisti in hang over. Alla fine la loro missione avrà esito positivo oppure la bomba finirà per far esplodere la spericolata città di Las Vegas? La risposta negli otto episodi disponibili in piattaforma dal 30 novembre 2023.

Il cast di Obliterated serie tv

Chi troviamo tra i protagonisti di Obliterated – Una notte da panico? Il cast della serie tv è capitanato da nomi come Kimi Rutledge e Nick Zano. Quest’ultimo è l’interprete del leader della squadra, Chad, un attore americano classe ’78 ricordato per essere apparso in titoli come The Final Destination 3D, 2 Broke Girls, Arrow e Le cose che amo di te.

Kimi Rutledge, che qui interpreta l’agente della NSA Maya Lerner, è invece nota soprattutto per aver recitato in produzioni come Half Sisters, Shrill e The Wayfarer. Al loro fianco completano il cast principale Shelley Hennig (Teen Wolf) nel ruolo di Ava Winters, un’agente della CIA, e Terrence Terrell (Criminal Minds) in quello di Trunk, un Navy SEAL.

Troviamo anche Alyson Gorske (Shrinking) nel ruolo di Lana, C. Thomas Howell (SEAL Team) nel ruolo di Haggerty, tecnico degli esplosivi dell’esercito, Eugene Kim (Magmum P.I) nella parte di Paul Yung, un pilota dell’aeronautica e Paola Lázaro (The Walking Dead) nel ruolo di Angela Gomez, un cecchino della marina. Loro al centro delle vicende esplosive di Obliterated – Una notte da panico, disponibile dal 30 novembre 2023 in esclusiva su Netflix.