Obbligo o Verità, domanda tradimento. Facchinetti gelo: “Perfetta per Alessia”

E’ in onda una nuova puntata di Obbligo o verità, programma trasmesso su Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, che dopo il successo di Sanremo 2025 ha accettato l’incarico di portare avanti questa trasmissione divertente e leggera. Ma si sa, anche i professionisti a volte vengono messi in imbarazzo, e questo è proprio ciò che è accaduto durante l’appuntamento di oggi, 14 aprile 2025. Tra gli ospiti c’è anche il suo ex Francesco Facchinetti che al gioco della bottiglia è stato costretto a rispondere ad una domanda sul tradimento, mettendo a disagio la mamma di sua figlia.

Facchinetti mette in imbarazzo Marcuzzi

Durante il programma Obbligo o Verità vi sono tante prove da fare, tra cui rispondere ad alcune domande ben precise. Nel corso del gioco della bottiglia, il dj è stato sorteggiato a rispondere al quesito sul tradimento. Una volta estratto il suo nome, il diretto interessato non ha perso occasione di ironizzare: “Ma questa domanda era perfetta per Alessia”.

Le sue parole hanno messo in imbarazzo la sua ex compagna, che ha iniziato a ridere, senza nascondere il disagio tanto che Paola Barale, altra ospite della serata, si è messa in mezzo e, con aria scherzosa, ha domandato: “Dovevate venire qui a parlare di questo?”.

La risposta di Francesco Facchinetti

Dopo aver scherzato con gli altri e, in particolare, con la sua ex compagna, Francesco Facchinetti ha risposto alla domanda. Il dj ha affermato che, quando aveva sedici anni, aveva tradito perché non sapeva come funzionavano le relazioni. Poi la conduttrice ha continuato il gioco della bottiglia ed ha cambiato domanda, puntando il dito verso un’altra ospite.

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti

Vi ricordate come si sono conosciuti Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti? I due sono stati insieme solo due anni, dal 2010 al 2012, e dal loro amore è nata Mia. Nonostante la separazione, l’ ex coppia è riuscita a mantenere ottimi rapporti, tanto da diventare una famiglia allargata. Infatti, non perdono occasione di trascorrere le festività insieme, andare in vacanza insieme e in compagnia dei nuovi compagni e altri figli.

Ma come mai tra loro è finita? Nessuno dei diretti interessati ha mai rivelato nel dettaglio cosa li abbia spinti ad allontanarsi. Ciò che è stato ufficializzato è il fatto che tra i due ci fosse incompatibilità di carattere. Ma è davvero questa la verità? Se dovessimo fare riferimento alla frecciatina del dj durante il programma Obbligo o verità, forse dovremmo rivedere le motivazioni ma lasciamo il beneficio del dubbio e continuiamo a seguire i due, ormai amici e compagni di avventure di vita, oltre al fatto che sono due genitori strepitosi che non fanno mancare nulla alla dolce Mia.