Nuovi palinsesti Rai, sabato rubato e Toffanin affossata?

Il palinsesto Rai 2024/25 sta per essere svelato ufficialmente, ma le voci corrono veloci ormai da settimane. Uno dei primi rumor viene da Dagospia.it, che segnala nuovi progetti di Rai per il sabato pomeriggio: roba grossa che potrebbe far paura a Mediaset! Cosa sta succedendo? Sembra stia per approdare un programma totalmente nuovo che andrà in onda nelle ore più calde…

A lasciarsi sfuggire qualcosa è stato Angelo Mellone, che si occupa di redigere il daytime della Rai. Sarebbe stato proprio lui a spifferare alcuni dettagli esclusivi:

“La struttura guidata da Angelo Mellone starebbe lavorando a un altro titolo destinato alla fascia delle 14…”

Chiaramente, tutti si stanno chiedendo quale programma sarà così forte da soppiantare il sabato pomeriggio di Mediaset con Verissimo, condotto dalla straordinaria Silvia Toffanin. Dalle indiscrezioni di Giuseppe Candela di Dagospia si scopre che si tratterà di uno show su alcune coppie adulte che si incontrano per la prima volta e viaggiano insieme su un treno.

Purtroppo, non si sa molto di più, se non che alla conduzione ci sarà una persona speciale, ecco quanto riportato da Mellone:

“Un programma dedicato alle coppie adulte che si incontrano e si conoscono viaggiando in treno, sarà prodotto dalla Blu Yazmine del trio Dallatana-Canetta-Fabiano. Il sarebbe Forever Young. Inizialmente si era ipotizzato di chiamarlo Il Treno Dei Desideri e per la conduzione spunta a sorpresa il nome dell’attrice Nancy Brilli”

Chissà se verrà confermato il nome dell’attrice e showgirl! Intanto, dall’altra parte Rai lancia una nuova super news: Non solo il nuovo programma del sabato pomeriggio, ma anche un vero e proprio spin off de La Vita in Diretta, condotto dalla giornalista Emma D’Aquino, conosciuta per essere stata per anni al timone di Amore Criminale.

“Confermato anche l’arrivo di Emma D’Aquino al posto di ItaliaSì (con Liorni ben saldo a L’Eredità)…”

Eh sì, la conduttrice manterrà lo stesso format di Alberto Matano, che allo stesso tempo porterà avanti il solito programma come al solito dal lunedì al venerdì. Il titolo dello show sarà nuovo, con tanti ospiti e argomenti meno pesanti, si dovrebbe chiamare secondo i rumor “Sabato in diretta”, e andrà in onda dalle 17 alle 18.45.

Per la conferma di tutte le indiscrezioni ci tocca aspettare il 19 luglio, giorno in cui la Rai presenterà in modo ufficiale il palinsesto. Insomma, si prevedono novità piuttosto rivoluzionarie per l’Azienda Pubblica Televisiva, che sembra voler seguire le orme innovative di Mediaset: sarà la strada giusta da percorrere?