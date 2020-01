Nuovi concorrenti Amici 2020, polemica Matteo: non meritava di entrare?

Polemica travolge il ballerino Matteo, nuovo allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi

Matteo è tra i nuovi concorrenti di Amici 19. Un’entrata, la sua, che ha fatto un gran parlare: se c’è chi è convinto del talento del ballerino, c’è anche chi non crede sia giusto far entrare un allievo a poche settimane dal Serale, soprattutto perché ci sono ragazzi che si contendo un posto da settembre. Ma non sono mancati nemmeno coloro che hanno criticato Veronica Peparini, rea di aver scelto un ballerino non proprio talentuoso in rappresentanza del suo genere; un ballerino, a loro dire, più scarso di alcuni danzatori eliminati recentemente e in passato.

Concorrenti Amici 19, ingresso di Matteo ingiusto? La rivolta social

Tanti sono gli utenti di Instagram che hanno sparato a zero su Matteo di Amici 2020 sulla pagina ufficiale del talent show: “Matteo, ringrazia la tua maestra Peparini”; “Vuoi vedere che cambiano tutti i ballerini? Non è giusto!”; “Sei spuntato come un fungo! Non capisco tutte queste entrate…”; “Molto scarso. La Peparini con le cause perse ci sa fare”; “Quest’anno non capisco niente”; “Se lo devono giocare i ragazzi veterani il Serale. Per me è tutto sbagliato”. E c’è chi ha evidenziato i problemi del meccanismo di Amici: “Non dovevi nemmeno entrare! Questo è un affronto per gli altri che lavorano da mesi. Fanno uscire due ballerini per prenderne altri due… ma che senso ha?”.

Le prime parole di Matteo dopo il suo ingresso ad Amici 2020

Matteo non vuole leggere le critiche nei suoi confronti e ai microfoni di Amici di Maria De Filippi ha detto: “Sono molto contento di essere qua. Aspettavo da tanto e non mi sarei mai aspettato di entrare nella scuola in questo momento. Sono felicissimo e spero per il meglio”. È ben consapevole che, a un passo dal Serale, sarà difficilissimo superare gli ostacoli: “Adesso inizia la parte più dura”.