Nunzio e Cosmary sono tornati insieme: le foto confermano tutto

Nunzio e Cosmary sono stati, senza ombra di dubbio, una delle coppie più discusse degli ultimi anni. I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e all’epoca nessuno avrebbe mai immaginato ad una storia tra i due, dal momento in cui lei era impegnata con Alex. Cosmary però venne eliminata diverso tempo prima dal talent e durante questo periodo di tempo, a quanto pare, ebbe modo di passare diverso tempo con Nunzio. I due si innamorarono e decisero di mettersi insieme, nonostante le numerose critiche. Dopo poco scelsero di lasciarsi, smentendo le voci su dei presunti tradimenti e dicendo di aver messo un punto alla loro storia per le loro incompatibilità caratteriali. Ora invece, a distanza di tempo, sono tornati insieme.

Già da diversi giorni stavano circolando voci sul loro conto, avvistamenti particolari al compleanno di Teresanna, ma solo ora il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che li ritrae felici e complici, mentre si scambiano un bacio. Dunque stavolta è davvero confermato: certi amori fanno davvero dei giri immensi e poi ritornano.

Cosmary e Nunzio, ritorno di fiamma: lo scoop dell’estate

Nel corso degli anni, moltissime persone hanno avuto modo di affezionarsi a questa coppia su cui mai nessuno avrebbe scommesso un centesimo, dal momento in cui sembravano davvero molto diversi. Invece col passare del tempo dimostrarono di essere entrambi molto simili in tante cose e che forse proprio per questo si erano innamorati. La loro rottura causò un dispiacere molto forte ai loro fan, che mai avrebbero immaginato in un simile risvolto, soprattutto per via di tutte le presunte voci su un tradimento da parte di lui.

Voci che sono state smentite da entrambi, però in questo periodo di tempo ne sono accadute di tutti i colori e molto spesso Nunzio è stato anche molto criticato per il modo in cui parlava della loro storia. Ad oggi invece sembra essere tutta acqua passata: Nunzio e Cosmary hanno riscoperto di amarsi e hanno deciso di provare a ricominciare, forse proprio perché durante tutto questo tempo che sono stati lontani, hanno capito di non essere mai stati così tanto felici come quando erano una coppia. E adesso sono pronti a ricominciare più grandi, più maturi e con il piede giusto. Tutti si augurano che stavolta possa essere davvero quella giusta.