Nunzia De Girolamo: “Il malore è colpa mia, ecco cosa è successo”

Cosa è successo a Nunzia De Girolamo due giorni fa? Si è parlato di un malore poco prima che andasse in onda con Estate in Diretta, talk del pomeriggio estivo che conduce in tandem con il giornalista Gianluca Semprini. Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex parlamentare ha confermato di essersi sentita poco bene, ma ha tenuto a precisare che non c’è alcun allarme sul suo stato di saluto. Semplicemente è stata colta da una indigestione ed ha avuto un mancamento. Inoltre imputa la colpa a sé del leggero malore. Motivo? Ha spiegato che spesso ‘pasticcia’ con il cibo, mescolando un po’ di tutto. Ecco come si è spiegata l’indigestione.

“Adesso sto bene – ha riferito la presentatrice -, ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”. Come si diceva, nulla di grave. Nunzia ha poi aggiunto di essere stata piacevolmente sorpresa dai tanti di messaggi di sostegno che le sono giunti. Non si aspettava una simile ondata d’affetto.

“Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave”, ha rimarcato la 47enne. Domanda? Ma lei mangia prima di andare in diretta? Solitamente no, solo che il giorno in cui è stata colta da un malore c’è stata una piccola festicciola prima della messa in onda in quanto uno degli autori di Estate in Diretta ha compiuto gli anni.

E così via di salatini, pizzette e dolcetti. Il resto lo ha fatto probabilmente lo sbalzo termico. La De Girolamo ha infatti narrato che è passata a dal gran caldo all’aria condizionata degli uffici Rai. E patatrac, ecco lo svenimento. Ha comunque voluto andare in video. Il collega Semprini e il regista Salvatore Perfetto hanno suggerito di usare due poltroncine in studio in modo tale che se si fosse sentita ancora poco bene non sarebbe cascata a terra.

“Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale. Dopodiché in tante persone si sono preoccupate per me”, ha concluso la conduttrice.

La nuova vita di Nunzia De Girolamo: dalla politica alla tv

De Girolamo ha ricoperto la carica di deputata per due legislature. Inoltre dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 ha è stata ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. In televisione ha timonato diversi programmi in Rai tra cui Ciao Maschio, Botta e risposta e appunto Estate in Diretta.

E la politica? Non le manca? “Continuo a farla tutti i giorni, solo in altri modi, in altre forme. Ho trovato una dimensione nel mondo televisivo che mi soddisfa. A partire da “Ciao maschio”, una trasmissione cominciata con me, un “esperimento” scritto, voluto, coltivato e premiato dalla share”.

Dopo il periodo estivo la si vedrà in prima serata, di martedì, su Rai Tre. Top Secret i dettagli di questa nuova esperienza. Si tratterà comunque di un talk. E non sarà facile imporsi visto che quello stesso giorno c’è una concorrenza spietata. Su Rete Quattro va in onda Bianca Berlinguer, su La7 Giovanni Floris.