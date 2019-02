Non mentire, anticipazioni ultima puntata: resa dei conti tra Laura e Andrea

Non mentire anticipazioni terza e ultima puntata con Alessandro Preziosi: cosa succederà ad Andrea?

La nuova fiction di Canale 5 Non mentire continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domenica 3 marzo, come sempre alle ore 21.30, andrà in onda la terza ed ultima puntata della serie. Che non è altro che il remake di Liar-L’amore bugiardo, serie tv inglese. Anche se a detta della protagonista Greta Scarano il telefilm britannico è molto più “freddo” della sua versione italiana. Dunque, cosa accadrà nella prossima puntata? È ormai chiaro che a mentire è Andrea Molinari, stimato chirurgo che in realtà nasconde una doppia personalità e approfitta delle donne. L’ultima vittima è la detective Vanessa che, incinta, viene prima drogata e poi violentata. Dopo aver scoperto del passato del medico a Roma, Laura torna a Torino: con l’aiuto di Tommaso vuole incastrare Andrea e rivelare a tutti la verità. Carola, amica della moglie defunta di Andrea, non ha infatti aiutato Laura come promesso. La cuoca è stata vittima di Andrea proprio come Laura ma per anni si è auto-convinta di aver avuto un rapporto consensuale.

Non mentire: Laura scopre la verità su ex fidanzato e sorella

Laura e Tommaso si alleano per incastrare definitivamente Andrea Molinari. Entrambi vogliono far sapere a tutti che l’uomo non è chi dice di essere. Durante un incontro tra i due, però, l’insegnante viene a scoprire della tresca clandestina tra l’ex fidanzato Tommaso e la sorella Caterina. Laura è a pezzi ma chiede ad entrambi un confronto. La giovane è pronta a mantenere il segreto ma pure il marito di Caterina ne viene a conoscenza. Intanto la detective Vanessa si reca in ospedale per vedere se il bambino che aspetta sta bene. La donna capisce di aver subito una violenza ma non ne ha le prove. Come i telespettatori ben sanno, l’uomo è riuscito ad intrufolarsi in casa di Vanessa, a mettere della droga nel suo succo giornaliero e ad approfittarsi di lei.

Andrea e Laura: nuovo faccia a faccia a Non mentire

Nell’ultima puntata di Non mentire Laura e Vanessa si alleano per farla pagare ad Andrea Molinari. L’assenza di prove rende la posizione delle due donne più che mai in bilico. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sul suicidio della moglie di Andrea.