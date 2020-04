Torna Non è la Rai: dove, quando e numero di puntate

Non è la Rai torna in onda: ecco dove, quando e per quanto tempo sarà ritrasmesso lo storico show

“Non è la Rai” torna sul piccolo schermo. La trasmissione, che ha segnato un pezzo di storia della tv italiana (in onda negli anni Novanta), sarà ritrasmessa a partire dal 13 aprile, tutti i lunedì sera, dalle 21 alle 2 di notte. L’appuntamento è su Mediaset Extra che riproporrà ‘il meglio’ del programma che fu ideato dal genio Gianni Boncompagni e da Irene Ghergo. Ricordiamo che lo show fu un trampolino di lancio per molte ragazze che negli anni avvenire si sarebbero imposte come figure di spicco nel mondo dello spettacolo del Bel Paese. Oltre ad Ambra Angiolini, figura simbolo della trasmissione, vi presero parte, tra le altre, le giovanissime Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Pamela Petrarolo, Laura Freddi, Alessia Mancini e Alessia Merz.

Non è la Rai: storia di un successo

Non è la Rai ha visto diverse stagioni. Più precisamente è andata in onda dal 1991 al 1995. La pietra miliare dello show fu trasmessa su Canale 5 dallo Studio 1 del Centro Palatino a Roma, intorno all’ora del pasto pomeridiano. Al timone del programma, uno dei primi sulle reti Fininvest ad andare in diretta, c’era Enrica Bonaccorti. A spalleggiarla Antonella Elia e Yvonne Sciò. Fu un successo senza precedenti, con ragazze giovani e ammalianti, che rapirono il pubblico con bagni ‘bollenti’ in piscina, canti, balli e altri siparietti del tutto innovativi per la tv dell’epoca.

La conduzione di Paolo Bonolis e il trasloco su Italia Uno

A metà della seconda stagione, che fu guidata da Paolo Bonolis (lo show fu trasferito in quel periodo su Italia 1 e al pomeriggio), le ragazze ebbero maggiore spazio. Fu ancora un successo. Ricordiamo che le giovanissime star erano scelte direttamente dal padre dello show Gianni Boncompagni. La loro notorietà aumentò esponenzialmente nel giro di poche settimane. Da zero a dieci, tutto d’un fiato: avanzava un nuovo modo di fare televisione. Un modo che avrebbe cambiato il piccolo schermo per sempre.