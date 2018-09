Non dirlo al mio capo 2: Nina scopre la verità

Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni seconda puntata

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono tornati a gamba tesa in prima serata. I beniamini del pubblico delle fiction sono di nuovo sul piccolo schermo in Non dirlo al mio capo 2 e sono pronti a farci sorridere per 6 puntate. Insieme a loro anche l’ironica Chiara Francini nei panni di Perla, che fin dal primo episodio ci delizierà con le sue perle di saggezza. Immancabili anche i giovanissimi Ludovica Coscione e Saul Nanni, che nella serie televisiva sono rispettivamente Mia e Romeo. Tra le novità i bellissimi Aurora Ruffino e Gianmarco Saurino, entrambi neo-assunti nello studio. Non dirlo al mio capo 2 sembra essere partita con il piede giusto: amore e odio tra i protagonisti, storie d’amore segrete, e quel pizzico di ironia che non guasta mai. Cosa succederà nella seconda puntata della fiction di Rai Uno?

Non dirlo al mio capo 2: Nina scopre la relazione tra Lisa e Enrico

Nella seconda puntata, che andrà in onda giovedì prossimo, l’ex moglie di Enrico scoprirà la relazione tra l’uomo e Lisa (Vanessa Incontrada). Come reagirà Nina Valenti, interpretata da Sara Zanier, quando verrà a conoscenza dei due? Farà una scenata o aspetterà il momento giusto per vendicarsi? Nel frattempo non mancheranno le cause all’interno dello studio del tremendo avvocato Enrico Vinci, che nella prossima dovrà indagare su alcune morti sospette avvenute in un reparto dell’ospedale della città. Il nuovo arrivato, Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), sarà alle prese con il suo primo caso, riuscirà ad affrontare la causa nel migliore dei modi?

Non dirlo al mio capo 2: la seconda puntata

Vedremo la seconda puntata della fiction campione d’incassi la prossima settimana. Il secondo appuntamento con Lisa e l’avvocato Vinci è per giovedì 20 settembre. Rivedremo tutti i protagonisti della serie televisiva con Vanessa Incontrasa e Lino Guanciale sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.