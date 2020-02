Non c’è campo, film con Vanessa Incontrada: trama e chi sono gli attori

Non c’è campo: di cosa parla il film di Federico Moccia con Vanessa Incontrada?

Mercoledì sera dedicato al cinema italiano in casa Rai. Il 26 febbraio andrà infatti in onda Non c’è campo, il film con Vanessa Incontrada per la regia di Federico Moccia. Di cosa parla il film? La protagonista è una giovane professoressa di lettere che decide di portare la sua classe in gita in un piccolo borgo pugliese dove vive e lavora il famosissimo artista internazionale Gualtiero Martelli. Partono così tutti su un pullman pieno zeppo di professori e studenti come vuole la migliore tradizione delle gite scolastiche. Ma arrivati nel piccolo borgo, un’amara sorpresa sconvolgerà il viaggio: non c’è campo! Gli smartphone saranno quindi inutilizzabili. Questa novità porterà allo sviluppo di molteplici situazioni: un viaggio di formazione per gli studenti e un ritorno al passato per i grandi tra incomprensioni, confessioni e amori. Come sopravvivere in una società dove gli smartphone ci accompagnano in tutto e per tutto? Questa è la riflessione che si pone il film.

Non c’è campo: un cast ricco tra giovanissimi e bravi attori

Il cast di Non c’è campo si divide giustamente tra una quota di giovanissimi e una parte di attori più navigati. Protagonista assoluta è Vanessa Incontrada nel ruolo di Laura Basile, la professoressa di liceo; al suo fianco, come marito, troviamo Gianmarco Tognazzi. Nei panni dell’artista pugliese c’è invece il bravissimo Corrado Fortuna, mentre Claudia Potenza è Alessandra, la collega di Laura. Nella truppa dei giovanissimi troviamo Beatrice Arnera (Flavia), Mirko Trovato (Francesco), Leonardo Pazzagli (Claudio Foschi), Caterina Biasol ( Valentina Castoldi) e molti altri giovani . Nel cast figura anche la cantante Elodie.

Non c’è campo: quando va in onda il film con Vanessa Incontrada

La messa in onda di Non c’è campo è prevista per mercoledì 26 febbraio alle ore 21.20 su Rai Uno. Non c’è campo sarà disponibile anche in streaming sul sito della Rai o tramite la piattaforma RaiPlay per smartphone e tablet.