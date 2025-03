Noemi, Verissimo: il sogno che la sveglia di notte. Silvia commossa

Oggi 1° marzo 2025 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo e Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio Noemi, reduce da Sanremo con il brano Se t’innamori muori. Nel corso dell’intervista la cantante ha parlato con la conduttrice di alcuni momenti della sua vita professionale che personale. In particolare, la presentatrice ha voluto affrontare il tema della maternità e a tal proposito l’artista ha rivelato il suo grande desiderio.

Noemi e il desiderio di diventare mamma

Noemi e Silvia hanno parlato a cuore aperto senza filtri, affrontando il tema della maternità. La conduttrice ha iniziato il discorso, chiedendo: “Tu e tuo marito inseguite ancora il sogno di essere genitori?“. La cantante ha risposto: “E’ una cosa che delle notti un po’ mi sveglia – ha spiegato – mi è successo nella mia vita di avere delle battute d’arresto. Alcuni momenti mi sono sentita persa e lui mi è stato vicino, perché si è accorto di questa cosa e non è sfuggito. Quindi magari la farò questa cosa”. Così la Toffanin ha continuato, aggiungendo che fa ancora in tempo a diventare mamma e glielo augura.

L’amore per il marito e la sfortuna in amore prima di Gabriele

Noemi ha spiegato di essere stata molto sfortunata in amore prima di incontrare Gabriele. Era una ragazza molto timida che non riusciva ad aprirsi con gli altri e per questo motivo ha riscontrato molte difficoltà in passato a relazionarsi con gli uomini. I due fanno coppia da sedici anni e fin dal primo giorno, Noemi ha vissuto la loro storia senza filtri.

Il matrimonio procede, moglie e marito crescono insieme e la vita di coppia, dal canto suo, non bisogna mai darla per scontato. Tra alti e bassi i due si completano e si supportano e sostengono a vicenda.

Il successo di Noemi

Noemi è una cantante romana che in punta di piedi si è fatta conoscere dal pubblico italiano lasciando il segno con le sue canzoni e il suo talento indiscusso fuori dalle righe. Il suo stile si contraddistingue tra l’essere romantico ma allo stesso tempo rockettaro, la sua voce è inconfondibile ed ogni volta riesce sempre ad arrivare dritta al punto e al cuore delle persone.

Nel corso della sua esistenza ha vissuto momenti difficili che le hanno fatto mettere in discussione anche la sua carriera, tuttavia, grazie alla sua grinta e determinazione è riuscita a superare tutto e a rinascere, trasformandosi in una donna affermata.

Solare, intraprendente, oggi è molto seguita sui social e sono tanti i fans che non perdono occasione di seguirla, sostenerla e supportarla in ogni momento della sua vita professionale. Oggi, il suo brano Se t’innamori muori è uno dei più ascoltati dopo la fine di Sanremo 2025. Chissà se la cantante romana riuscirà mai a conquistare il primo posto del Festival della musica italiana? Molti glielo augurano e fanno il tifo per lei.