Noemi cade dal palco durante il concerto, ricovero e stop al tour: come sta la cantante

La cantante Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è stata vittima di un incidente durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L’artista, come si evince dai video che circolano in rete, stava salutando il pubblico dopo aver concluso un brano quando è caduta dal palco. Subito ci si è accorti che la situazione era seria. L’evento è stato immediatamente sospeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la musicista all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Nella mattinata di lunedì 20 luglio, la cantante ha aggiornato i fan sul suo stato di salute dal nosocomio abruzzese, spiegando che i medici le hanno suggerito riposo totale per circa un mese. Da qui l’annullamento delle prossime date del tour.

Noemi cade dal palco durante il concerto: tour sospeso per un mese e come sta

L’incidente sul palco si è verificato domenica 19 luglio, intorno alle 22.30. La prognosi è di 30 giorni. Niente di gravissimo, ma nemmeno una passeggiata di salute. Noemi, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha diffuso una foto in cui appare distesa su un lettino d’ospedale con la borsa del ghiaccio sulla testa e ha riferito di essersi presa un “grande spavento”, ma di “stare bene”. “Ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il tour, sarà sospeso fino al 16 agosto. “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare”, ha raccontato la musicista, ringraziando poi tutti coloro che in queste ore le hanno manifestato vicinanza e affetto.

I messaggi di affetto dei colleghi e dei volti del mondo dello spettacolo

Tanti i colleghi e i volti del mondo dello spettacolo che le hanno inviato messaggi di sostegno, tra cui Emma Marrone, Fabio Rovazzi, Fiorella Mannoia, Antonella Clerici, Alessandra Amoroso, Andrea Delogu, Francesca Savini, Luciana Littizzetto e Monica Leofreddi.

Anche la nota della produzione ha fatto sapere che il tour di Noemi è stato momentaneamente sospeso e che riprenderà dopo Ferragosto, quando l’artista si sarà totalmente rimessa. Per quanto riguarda le date del tour a cui la cantante non potrà essere presente, è stato riferito che ogni informazione sugli appuntamenti coinvolti sarà diffusa entro le successive 48 ore.