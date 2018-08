Nino Formicola vuole ritornare all’Isola dei Famosi: il sogno dell’attore che ha trionfato nella precedente edizione

La partecipazione di Nino Formicola all’Isola dei Famosi, così come la sua vittoria, ha dato all’attore la possibilità di presentarsi al pubblico sotto nuove vesti lo scorso anno. Il reality, per Nino, è stato un successo anche dal punto di vista sentimentale. In Honduras, infatti, il comico ha capito di voler sposare la sua compagna Alessandra, che sempre gli è stata accanto. L’Isola dei Famosi, nonostante non lo convincesse tanto all’inizio, è riuscita a fare tanto per Formicola, tant’è che oggi, tra i tanti desideri dell’ex naufrago, uno in particolare lo renderebbe felice se venisse realizzato, e cioè: quello di tornare all’Isola, non come concorrente però, ma come opinionista.

Nino Formicola di nuovo all’Isola dei Famosi? L’ex naufrago vuole tornare ma come opinionista

Nino Formicola, che quest’anno festeggia 40 anni di carriera, a ottobre debutterà in radio insieme Teo Teocoli. I due commenteranno, in chiave ironica, le notizie del momento e lo faranno in coppia, tutti i giorni alle 18:80 su Radio 101. Pensando alla TV, svela però il comico al settimanale Oggi, il suo sogno rimane quello di ritornare all’Isola dei Famosi. “Mi piacerebbe fare il commentatore della prossima edizione” ha svelato l’ex naufrago. Un’ipotesi che, in fondo, non sembra essere tanto insensata, soprattutto adesso che con Mara Venier in Rai nello studio di Alessia Marcuzzi si è liberata una poltrona.

Nino Formicola e il matrimonio con Alessandra: “All’Isola mi sono reso conto che la mia vita aveva senso solo con lei”

La consapevolezza più grande che l’Isola dei Famosi ha lasciato a Nino Formicola, però, è la stessa che lo ha spinto a chiedere in sposa la sua Alessandra qualche mese fa. “All’Isola mi sono reso conto che la mia vita aveva senso solo con lei” ha dichiarato l’attore nella sua intervista. La cerimonia, ha inoltre svelato lui, sarà: “Intima, normale”. Lo stesso, però, ha poi aggiunto: “Spero sia emozionante, perché senza lacrime e commozione che matrimonio è?”.