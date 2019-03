Nino Formicola, la confessione che spiazza: una molestia nel passato

Nino Formicola, a Mattino 5 confessa di essere stato molestato da una donna potete

Una confessione inaspettata quella fatta da Nino Formicola a Mattino 5. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ammette di aver subito una molestia diversi anni fa. Una dichiarazione che lascia un po’ tutti senza parole, visto che il comico non ne aveva mai parlato prima. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci questa mattina decide di affrontare un tema molto importante nel suo studio: è giusto scendere a compromessi e concedersi a un uomo per la carriera? Gli ospiti in studio, ovvero Flavia Cercato, Vladimir Luxuria, Lory Del Santo, Marco Balestri, Alessandro Cecchi Paone e Nino, hanno detto la loro sull’argomento. Mentre Lory ha confermato le sue idee, ecco che Formicola si lascia andare inaspettatamente a una confessione in diretta. L’artista rivela di essere stato molestato in passato. Quanto accaduto, secondo quanto dichiara lui stesso, sarebbe riuscito a cambiare la sua carriera. La Panicucci cerca di comprendere meglio e gli chiede quanto tempo fa è successo questo triste episodio. Nino afferma che il tutto è avvenuto circa 25-30 anni fa.

Nino Formicola confessa di aver subito una molestia in passato: “Ho detto no”

Una donna di potere avrebbe sbattuto al muro Nino, il quale avrebbe poi risposto di no alle avances. L’attore comico racconta a Mattino 5 di aver ricevuto delle avances in una fase della sua carriera. “Mi ha molestato ma ho detto di no a discapito della mia carriera che ha subito uno stop almeno fino a quando questa signora è rimasta al suo posto”, confessa Formicola in diretta. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi ammette, però, di non avere una intenzione di rivelare il nome di questa donna, a cui avrebbe avuto il coraggio di dire no. Nino racconta di essere stato spinto contro il muro e proprio in questo momento avrebbe detto ciò che pensava, ovvero che non voleva andare oltre con questa donna.

Nino Formicola fa l’importante confessione sul suo passato, ma non rivela il nome della donna

Ci sono tante persone che non riescono a dire di no, quando in cambio gli viene offerto qualcosa. Ciò accade, in particolar modo, nel mondo dello spettacolo. Ma Nino è riuscito a dire no. L’attore comico ammette che per lui è stato un momento terribile, dopo il quale si è vergognato parecchio. “Non dirò il suo nome, ma è capitato anche a me”, confessa Nino.