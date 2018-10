Nino D’Angelo a Domenica In: la chiamata di D’Alessio e le lacrime di Mara

Nino D’Angelo a Domenica In: il rapporto con Gigi D’Alessio e la commozione di Mara Venier

Nino D’Angelo a Domenica In, in un’intervista con Mara Venier, porta tanta emozione al pubblico Rai. In particolare, il noto cantante napoletano parla della sua amicizia con Gigi D’Alessio, della mamma e del suo matrimonio con Annamaria. I telespettatori non possono non apprezzare la presenza di questo grande artista nel programma guidato dalla Venier. Il pubblico è particolarmente colpito dal rapporto che c’è tra Nino e Gigi. Infatti, nel corso degli anni, si è spesso parlato della loro possibile rivalità, visto che entrambi vengono considerati due grandi artisti della musica napoletana. In realtà, tra questi due cantanti non c’è alcuna rivalità, ma solo una bella amicizia. Spesso trascorrono del tempo insieme, a casa di D’Alessio, dove quest’ultimo cucina ottimi piatti per il collega. “Gigi è il mio cuoco preferito, ci vogliamo bene”, dichiara Nino a Domenica In. Insieme ora hanno un importante progetto di lavoro, che però continuerà a restare segreto ancora per qualche tempo. Infatti, i due non hanno intenzione di rivelare di cosa si tratta fino a Natale. I particolari su questa novità verranno rivelati proprio a Domenica In. Ed ecco che in diretta arriva l’inaspettata chiamata di Gigi.

Nino D’Angelo, a Domenica In arriva la chiamata di Gigi D’Alessio

D’Alessio chiama durante la diretta di Domenica In per scherzare un po’ con Mara e Nino, confermando dunque l’amicizia con quest’ultimo. Stasera guarderanno insieme la partita Roma-Napoli e per il collega D’Alessio preparerà pasta con il ragù. Tanta emozione per Nino quando si parla della mamma. Scendendo nel dettaglio, Mara mostra una sua vecchia intervista fatta a D’Angelo. Attraverso questo filmato, la Venier finisce in lacrime. La conduttrice non può fare a meno di commuovere di fronte alle parole di dolcezza di Nino nei confronti della madre che non c’è più. Ancora una volta, nello studio Rai non mancano le forti emozioni.

Nino D’Angelo, 40 anni di amore con la moglie Annamaria: “Ci siamo fidanzati quando lei aveva 12 anni e mezzo”

Ma l’intervista inizia con un particolare molto interessante della vita privata di Nino: si è fidanzato con la moglie quando quest’ultima aveva solo 12 anni e mezzo e si sono sposati rispettivamente all’età di 16 e 22 anni. Mara è sconvolta, ma allo stesso tempo felice che questo amore sia durato così tanto. “L’ho cresciuta, a mia mamma piaceva”, rivela D’Angelo in diretta. Quest’anno Nino e Annamaria festeggiano 40 anni di amore!