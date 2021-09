Nino Castelnuovo è morto: l’attore si è spento dopo una lunga malattia

Qualche anno fa si è parlato di lui in televisione perché in difficoltà economica, oggi l’annuncio della famiglia

Morto l’attore Nino Castelnuovo, all’anagrafe Francesco Castelnuovo, celebre per aver interpretato Renzo Tramaglino ne I Promessi Sposi per la televisione. Era il 1967 quando andò in onda il film sul primo canale della Rai, ma Castelnuovo aveva già una carriera alle spalle. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato dalla famiglia, come riporta l’Ansa. L’attore si è spento dopo una lunga malattia e per questo la famiglia ha chiesto comprensione e riservatezza in questo momento molto triste e difficile. Domani si terranno i funerali a Roma, ma in forma strettamente privata. Nino Castelnuovo è morto all’età di 84 anni.

L’artista, originario di Lecco, ha esordito al cinema nel 1959 con il film Un maledetto imbroglio. Tra i titoli più importanti della sua carriera si ricordano Il Gobbo (1960), Rocco e i suoi fratelli (1960), Il paziente inglese (1996). In quegli anni è diventato uno degli attori più celebri del panorama italiano, soprattutto grazie al ruolo di Renzo nel film I Promessi Sposi. Ma i più lo ricorderanno forse per essere apparso nella pubblicità dell’Olio Cuore, mettendo in mostra le sue doti atletiche nel salto della staccionata.

Nino Castelnuovo è stato spesso ricoverato negli anni passati a causa di un problema agli occhi, di cui soffriva da tempo. Si è aggravato negli ultimi anni, nel 2018 la moglie Cristina ha parlato di lui a Eleonora Daniele in Il Sabato Italiano. La signora Castelnuovo raccontò che suo marito avrebbe voluto lavorare ancora, nonostante il suo problema agli occhi. Purtroppo per lui si sono chiuse tutte le porte a un certo punto, il che lo ha reso anche un po’ depresso, raccontò ancora la signora Cristina.

La Daniele invece sottolineò la sua condizione economica: Nino Castelnuovo era in difficoltà economiche per il mancato arrivo dell’assegno di invalidità. Di lui si è parlato successivamente per i suoi problemi di salute e per i ricoveri, fino alla notizia della morte di Nino Castelnuovo. La news sta facendo il giro della rete e sono in tanti a ricordarlo in queste ore con un messaggio o un pensiero.