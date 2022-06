Nina Zilli parla del nuovo fidanzato Daniele Lazzarin

In un’intervista rilasciata a Confidenze, Nina Zilli ha parlato per la prima volta del nuovo fidanzato. Dal 2019 la cantante, scrittrice e speaker radiofonica fa coppia fissa con Daniele Lazzarin, rapper e autore musicale. Un incontro avvenuto in sala di registrazione e che ha cambiato le vite di entrambi. Una storia d’amore importante, tanto che la 42enne – che ha vissuto in passato dei rapporti fallimentari – spera sia per sempre.

Nina Zilli ha ammesso che lei e Daniele – conosciuto su Instagram con il nome di Danti – parlano lo stesso linguaggio. A volte fare lo stesso lavoro può essere un problema ma in altri casi unisce ancora di più le persone. A tal proposito la Zilli ha dichiarato:

“È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor'”

La storia d’amore tra Nina Zilli e Daniele Lazzarin

Il vero nome di Nina Zilli è infatti Maria Chiara Fraschetta. Nina è un omaggio all’artista americana Nina Simone mentre Zilli è il cognome materno della Fraschetta. La cantante ha confidato che con lei e Daniele Lazzarin sono due Paperoga smemorati che corrono veloci. Lei caotica, lui poco pragmatico.

Al momento la coppia non ha figli. Della famiglia fanno però parte due bassotti: Mojita è il cane adottato dieci anni fa da Daniele mentre Luciodalla è stato preso insieme a Nina. “Ci regalano tanta felicità, sono la nostra pet terapy”, ha assicurato la Zilli. “Con Dani spero davvero sia per sempre”, ha rimarcato al magazine l’interprete soul.

Il passato amoroso di Nina Zilli

Intenso e a tratti tormentato il passato sentimentale di Nina Zilli. Per sette anni la cantante ha amato il trombettista Riccardo Gibertini, conosciuto per esigenze lavorative. L’interprete ha avuto anche una liaison, durata a malapena un anno, con Neffa. I due hanno duettato insieme nella canzone Schema libero. È durata dodici mesi – dal 2017 al 2018 – pure il legame con il giocatore di basket Stefano Mancinelli.

Subito dopo Nina Zilli ha amato l’artista contemporanea Omar Hassan ma è stato un amore piuttosto breve. Nel 2019 l’incontro con Daniele Lazzarin, con il quale la Zilli spera sia per sempre. Per ora la coppia convive e non si è mai pronunciata su matrimonio e figli.